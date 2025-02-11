Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Karina tras fuerte agarrón de Yina Calderón con 'La diabla': intentó separarlas

Karina García reaccionó al fuerte encontrón de Yina Calderón con La diabla en La mansión de Luinny.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora Karina Garcíareaccionó a la fuerte discusión que tuvo la empresaria Yina Calderón con 'La diabla' en el reality 'La mansión de Luinny'.

¿Qué pasó con Yina Calderón y La diabla en La mansión de Luinny?

La diabla se molestó con Yina Calderón por haberle tocado con un sartén a uno de sus compañeros mientras ella dormía, por lo que la empresaria decir tomar uno de sus muñecos y lanzarlo al piso detallando que la había tratado mal sin hacerle nada.

Yina Calderón se enfrenta con la diabla

Después La diabla decidió lanzarle algunas cosas de Yina al piso también en la zona del clóset y Yina tomó de nuevo su muñeco pidiéndole que le recogiera sus cosas o lo iba a dañar.

Ambas forcejearon y se dijeron cosas bastantes fuertes, tanto así que la producción tuvo que intervenir.

¿Cómo reaccionó Karina García tras la discusión de Yina Calderón y La diabla?

Karina García se mostró asombrada cuando Yina Calderón lanzó el muñeco e intentó intervenir cuando comenzaron a forcejar, pero Yina Calderón le pidió que no se metiera porque era algo entre ellas.

Karina García reaccionó a discusión de Yina Calderón con la diabla

La paisa les pidió que no se pusieran en esas, pero ambas la ignoraron. Ella no quiso volver a intervenir y solo se quedó mirándolas.

Posteriormente, Karina García intentó remediar la situación y ayudarle a 'La diabla' para arreglar el muñeco tras los daños que le había hecho Yina Calderón.

Por ahora, Karina García sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos y liderando la tabla de la competencia, demostrando que tiene uno de los teams más fuerte de la competencia.

Además, ha mostrado una faceta más fuerte, con mayor carácter, desatacando lo que ha mencionado en varias ocasiones sobre que aprendió bastante durante su participación en La casa de los famosos Colombia y que ya no permitirá que pasen por encima de ella como ocurrió en su momento.

Por su parte, sigue teniendo diferencias con Yina Calderón, indicándole que no hará con ella lo mismo que hizo antes, provocando que la empresaria resalte que ella está en el reality porque fue quien la recomendó.

