Westcol arremete contra Feid: "es mi único enemigo"

El streamer Westcol se fue contra el cantante Feid luego de que presentara alguna fallas en su más reciente proyecto musical.

¿Qué dijo Westcol sobre Feid?

El creador de contenido estrenó el videoclip de "Mi perra es" junto a varios artistas, pero el resultado no fue el esperado, pues fueron baneados.

Tras lo sucedido, el paisa culpó al Ferxxo de dicha situación, asegurando que no encuentra quién más pudo haber sido, pues con la imagen antes de estrenar el video alcanzaron 100 mil visitas en muy poco tiempo, pero una vez lanzaron el video musical oficial este fue baneado.

"Sale el videoclip y de una nos banean, no nos recomienda, usted lo busca y no sale y yo ya me puse a investigar a profundidad y yo estoy seguro que Feid me metió el pie, a ese le dio miedo, le voy a echar toda la culpa a él, sabe que veníamos apretando", dijo.

¿Por qué Westcol considera que Feid está en su contra?

Señaló que no estaba diciendo mentiras, pues no tiene necesidad, afirmando que él es el único con el que no tiene una buena relación.

Recordemos que, esto podría ser producto a su gran amistad con el artista Blessd, quien ha presentado algunas diferencias con Feid.

"Es mi único enemigo en la industria, ¿quién más podría ser sospechoso?", agregó.

Tras sus palabras, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos lo apoyaron, otros indicaron que estaba siendo sarcástico, mientras que otros lo criticaron indicando que Feid no tiene el poder ni el tiempo para hacer eso.

Se desconocen las causas exactas de los inconvenientes que el streamer ha presentado con dicho lanzamiento, pero ha dado bastante de qué hablar en redes sociales, pues en una de sus frases, muchos aseguran que le habría lanzando una indirecta a su expareja Aida Victoria Merlano.

"Ella es mamá soltera, fácil le mantengo el hijo y le hago otro para que tenga su futuro fijo", interpretó.

Por ahora, el streamer sigue entreteniendo a sus millones fanáticos en redes sociales y trabajando en sus proyectos.

Por el momento el cantante Feid no se ha pronunciado a las palabras del influenciador y pocos esperan que reaccione, debido a que el artista no suele responder polémicas.