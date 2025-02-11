Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Westcol arremete contra Feid: "es mi único enemigo"

El streamer Westcol estrenó videoclip musical y se fue contra el artista Feid tras terminar baneado.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol y Feid
Westcol asegura que Feid "le metió el pie"/AFP: Ethan Miller

El streamer Westcol se fue contra el cantante Feid luego de que presentara alguna fallas en su más reciente proyecto musical.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Westcol sobre Feid?

El creador de contenido estrenó el videoclip de "Mi perra es" junto a varios artistas, pero el resultado no fue el esperado, pues fueron baneados.

Westcol se va contra Feid

Tras lo sucedido, el paisa culpó al Ferxxo de dicha situación, asegurando que no encuentra quién más pudo haber sido, pues con la imagen antes de estrenar el video alcanzaron 100 mil visitas en muy poco tiempo, pero una vez lanzaron el video musical oficial este fue baneado.

"Sale el videoclip y de una nos banean, no nos recomienda, usted lo busca y no sale y yo ya me puse a investigar a profundidad y yo estoy seguro que Feid me metió el pie, a ese le dio miedo, le voy a echar toda la culpa a él, sabe que veníamos apretando", dijo.

Artículos relacionados

¿Por qué Westcol considera que Feid está en su contra?

Señaló que no estaba diciendo mentiras, pues no tiene necesidad, afirmando que él es el único con el que no tiene una buena relación.

Westcol culpa a Feid de estar baneado

Recordemos que, esto podría ser producto a su gran amistad con el artista Blessd, quien ha presentado algunas diferencias con Feid.

"Es mi único enemigo en la industria, ¿quién más podría ser sospechoso?", agregó.

Tras sus palabras, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos lo apoyaron, otros indicaron que estaba siendo sarcástico, mientras que otros lo criticaron indicando que Feid no tiene el poder ni el tiempo para hacer eso.

Se desconocen las causas exactas de los inconvenientes que el streamer ha presentado con dicho lanzamiento, pero ha dado bastante de qué hablar en redes sociales, pues en una de sus frases, muchos aseguran que le habría lanzando una indirecta a su expareja Aida Victoria Merlano.

"Ella es mamá soltera, fácil le mantengo el hijo y le hago otro para que tenga su futuro fijo", interpretó.

Artículos relacionados

Por ahora, el streamer sigue entreteniendo a sus millones fanáticos en redes sociales y trabajando en sus proyectos.

Por el momento el cantante Feid no se ha pronunciado a las palabras del influenciador y pocos esperan que reaccione, debido a que el artista no suele responder polémicas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Natti Natasha dio a luz a su segunda hija, Dominique Isabelle. Natti Natasha

Natti Natasha presenta a su segunda hija: así fue su emotivo nacimiento

La cantante dominicana compartió un emotivo video del nacimiento de su hija Dominique Isabelle, lleno de amor y felicidad.

Maluma posa para un photocall en la colección masculina de Louis Vuitton Primavera-Verano 2024. Maluma

Maluma confiesa la verdad sobre su rivalidad con J Balvin y sorprende a fans

Maluma habló sin filtros sobre su antigua rivalidad con J Balvin y confesó que la tensión entre ellos fue real, pero hoy reina la amistad.

Feid causa revuelo en redes por su disfraz para Halloween. Feid

Feid se disfraza de monja y protagoniza divertida parodia que causa revuelo en redes sociales

Feid se sumó al ambiente de Halloween con un inesperado disfraz de monja, protagonizando una parodia que generó miles de reacciones.

Lo más superlike

Karina García discute con Moyeta Karina García

Karina García tuvo agarrón con participante y sorprendió con su reacción: "a mí me respeta"

Karina García le respondió a Moyeta en La mansión de Luinny luego de que se fuera en su contra.

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó