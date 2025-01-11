Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Natti Natasha presenta a su segunda hija: así fue su emotivo nacimiento

La cantante dominicana compartió un emotivo video del nacimiento de su hija Dominique Isabelle, lleno de amor y felicidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Natti Natasha dio a luz a su segunda hija, Dominique Isabelle.
Natti Natasha dio a luz a su segunda hija, Dominique Isabelle. (Foto AFP)

Natti Natasha y Raphy Pina anunciaron la llegada de su segunda hija, quien nació el pasado 1 de noviembre, un día que la cantante describió como “el más feliz de su vida”, la bebé recibió el nombre de Dominique Isabelle, y desde ya se ha robado el corazón de todos los seguidores de la pareja.

Con esta llegada, la artista dominicana y el productor musical conforman una familia numerosa de siete integrantes, junto a su primera hija Vida Isabelle, de cuatro años, y los tres hijos mayores de Pina, Mía, Chingui y Monty.

¿Cómo fue el emotivo anuncio del nacimiento de la hija de Natti Natasha?

Natti Natasha compartió la noticia con un tierno video en sus redes sociales, donde mostró todo el proceso previo al parto, desde las primeras contracciones hasta el momento en que ingresó al hospital acompañada de su pareja.

 

El video, que ya acumula miles de reproducciones, está lleno de momentos familiares, mostrando a Natti emocionada, tranquila y con una sonrisa, además fue publicado en una nueva cuenta de Instagram creada especialmente para la bebé, @queendominiqueisabelle, la cual ya tiene miles de seguidores curiosos por conocer más de esta nueva integrante.

¿Qué significado tiene la canción “1 de noviembre” de Natti Natasha?

Además de compartir imágenes del nacimiento, Natti sorprendió con un estreno muy especial, una canción dedicada a su hija, el tema, titulado “1 de noviembre”, acompaña el video del anuncio y fue compuesto por la propia artista como un homenaje a la experiencia de ser madre nuevamente.

Natti Natasha hará su Baby shower público
Natti Natasha mostró el acompañamiento de Raphy Pina y sus hijos mayores durante el nacimiento. (Foto: AFP)

Describió el nacimiento como “un milagro que quedará grabado para siempre en su alma”, y aseguró que quiso transformar ese sentimiento en música para compartirlo con el mundo.

¿Cómo reaccionaron los fans de Natti Natasha ante la noticia?

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja de famosos, colegas y seguidores que celebraron la noticia con comentarios.

Natti Natasha
Natti Natasha presentó a su segunda hija, Dominique Isabelle, en un tierno video lleno de amor. Foto | Marco BELLO

Este nacimiento marca una nueva etapa en la vida de la cantante, quien en junio pasado había sorprendido al anunciar su embarazo de la forma más creativa posible, posponiendo su gira y explicando que “hay bendiciones que no pueden esperar”.

