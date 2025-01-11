Karina García preocupa a sus fans por un quebranto de salud ¿Qué le pasó?

Karina García encendió alarmas entre sus seguidores luego de revelar que se encuentra atravesando un malestar físico mientras participa de un nuevo reality en República Dominicana.

¿Qué le ocurrió a Karina García tras la fiesta de Halloween?

Tras la fiesta de Halloween junto a los demás participantes, Karina reveló que amaneció con su estado de ánimo bajo y con la voz afectada, lo que generó preocupación entre sus fans, quienes siguen de cerca cada detalle del programa.

Karina compartió que luego del evento de disfraces, comenzó a sentir molestias en la garganta y dificultad para hablar con normalidad, pues su voz se afectó por la constante exposición al aire acondicionado dentro de la mansión.

Lo que le provocó una especie de alergia respiratoria, y mencionó que su disfraz de vaquera, aunque fue uno de los más comentados de la noche, la dejó bastante expuesta al frío, lo que pudo contribuir a su malestar.

¿Cómo ha afrontado Karina García este momento en medio del reality?

En sus historias de Instagram, expresó con tono de cansancio que no se sentí tan bien y que incluso hablar muy duro le resultaba complicado, sin embargo, trató de mantener una actitud positiva frente a la situación, asegurando que está tomando las medidas necesarias para recuperarse pronto y continuar con energía en el reality.

Karina García enciende las alarmas: la influencer confesó que no se siente bien y preocupa a sus seguidores desde La Mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Pese al malestar, Karina ha intentado cumplir con las actividades diarias del programa, como el ejercicio matutino y la preparación de los alimentos, y agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido de sus seguidores, asegurando que el respaldo de su comunidad es un motor para cualquier proyecto en el que participa.

¿Qué dijo Karina García sobre el apoyo de sus seguidores?

Karina se mostró conmovida por los mensajes que ha recibido, afirmando que sentirse acompañada en momentos de vulnerabilidad le ha recordado la conexión real que tiene con su público.

En medio de risas y retos, Karina García atraviesa un momento difícil en el reality. Así afronta su quebranto de salud. / (Foto del Canal RCN)

Aunque su voz no ha recuperado su fuerza habitual, aseguró que se encuentra entusiasmada y compartiendo pequeños momentos desde República Dominicana, y que sin importar el cansancio su compromiso con sus fans sigue intacto.