Yina Calderón tuvo fuerte encontrón con participante, se lanzaron cosas y la producción intervino

La empresaria Yina Calderón tuvo un fuerte encontrón con una de sus compañeras en el reality 'La mansión de Luinny', tanto así que la producción tuvo que intervenir.

¿Cuál fue el encontrón de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

La creadora de contenido se fue contra la participante, conocida como 'La diabla', según ella porque esta empezó a tratarla mal sin haberle hecho nada solo porque tocó con una tambora a su compañero Axel.

Debido a esto Yina Calderón tomó un muñeco Chuky, propiedad de La diabla y se lanzó en frente cuando estaban en la cocina.

"Si me sigues molestando y tratándome mal cuando no te he hecho absolutamente nada me voy a meter con tu muñeco, pilas pues porque yo soy más atrevida que tú mil veces", le dijo.

La Diabla le respondió que la había acabado de embarrar y se dirigió a las cosas de Yina Calderón y las lanzó también.

Posteriormente, Yina Calderón le pidió que le recogiera las cosas y tomó su muñeco de nuevo y allí comenzaron a forcejear e insult*rse.

¿La producción de 'La mansión de Luinny' intervino en la discusión de Yina Calderón y La diabla?

Tras el fuerte momento, la producción ingresó e intentó que ambas se calmaran y las cosas no pasaran a mayores.

Uno de la producción logró quedarse con el muñeco y Yina Calderón la lanzó advertencia sobre meterse con ella y le indicó que si no recogía sus cosas podía cortarle el pelo cuando duerma.

"¿Por qué crees que me dicen villana? (...) Estoy reloca, no te das cuenta, estoy de manicomio, no te pongas a pele*r con una persona que está loca de la cabeza. Debería darte miedo porque estoy loca", le dijo.

La diabla le puntualizó que lo único que quería era que la sacaran y figurar, a lo que Yina Calderón le respondió que no le interesa hacerlo y menos con ella que está de última en la tabla.

La producción logró separarlas, pero Yina Calderón insistió que si seguía metiendo con ella no respondía, pues no le importaba que la sacaran del programa.

Por ahora, sus compañeros y seguidores están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellas.