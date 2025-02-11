Karina García se sinceró y habló sobre sus inseguridades físicas en el reality internacional

Karina García, reconocida ahora por su participación en el reality internacional ‘La mansión de Luinny’, se sinceró recientemente sobre las inseguridades que ha tenido con su imagen personal.

Artículos relacionados Shakira Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

¿Por qué Karina García habló sobre sus inseguridades físicas?

Hace unos días comenzó el reality internacional en República Dominicana, en una conversación que sostuvo con otros participantes, la modelo paisa confesó que mostrarse sin maquillaje frente al público era un desafío, aunque actualmente se siente más cómoda con su apariencia natural.

Karina explicó que el maquillaje ha sido parte importante de su rutina diaria, no solo por gusto, sino también como una forma de respeto hacia quienes la ven en televisión.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó lo que le pasó luego de disfrazarse de Andrea Valdiri en Halloween

“A mí me encanta maquillarme, verme linda, mamacita siempre. Y más porque siento que para los televidentes es como respeto que te vean organizada, pero puedo estar sin maquillaje tranquilamente”, indicó la influenciadora paisa.

El cambio de actitud ocurrió durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde la convivencia y la exposición constante la ayudaron a reflexionar sobre sus límites y la importancia de mostrarse tal cual es.

Karina confesó que antes del reality evitaba que otros la vieran al natural, pero con el tiempo aprendió que no hay nada de malo en hacerlo.

Karina García revela cómo supera la vergüenza de mostrarse sin maquillaje. (Foto: Canal RCN)

¿Karina García, cómo transmite autenticidad a sus seguidores?

A medida que avanzó su participación en los programas, Karina comenzó a sentirse más segura y a dejar atrás la necesidad de ocultar sus inseguridades.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aída Victoria llora al hablar de la finca y la deuda que afrontó durante el embarazo: “estoy tumbada”

Actualmente se muestra con ropa deportiva y sin maquillaje durante la rutina diaria, pero continúa arreglándose y organizándose para eventos y grabaciones, buscando sorprender a su audiencia y mantener su estilo personal.

Karina García revela cómo supera la vergüenza de mostrarse sin maquillaje. (Foto: Canal RCN)

En una dinámica del programa, un compañero de Karina la elogió por su determinación y belleza, tanto con maquillaje como al natural.

Ella respondió agradecida y aclaró que su objetivo ahora es inspirar a quienes enfrentan situaciones similares. Por lo que generó una ola de reacciones entre los seguidores: “Ella es muy bonita y no entiendo por qué tiene tantas inseguridades” e incluso le recordaron la foto que compartió la mexicana Karely Ruiz.