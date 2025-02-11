Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aída Victoria llora al hablar de la finca y la deuda que afrontó durante el embarazo: “estoy tumbada”

Aída Victoria reveló detalles de la finca que compró con su expareja y cómo enfrentó la deuda durante su embarazo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aída Victoria revela secretos de la finca que compró con su expareja
La historia detrás de la finca de Aída Victoria y Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)

Aída Victoria Merlano continúa en el ojo del huracán tras mostrar una serie de conversaciones con su expareja, Juan David Tejada, en las que se evidencian malos tratos hacia ella y se habla de una finca.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Aída Victoria Merlano sobre la finca que habría comparado con su ex?

Hace unos días, cuando la creadora de contenido barranquillera compartió los chats con su expareja, hubo uno que llamó especialmente la atención de sus seguidores, pues dejó ver una presunta inversión que habrían hecho juntos cuando ella estaba embarazada.

En los chats, Aída buscaba que el inmueble quedara oficialmente a su nombre para poder venderlo, dejando atrás cualquier compromiso compartido con su expareja, mientras que Juan David sugirió vender la propiedad y repartir el dinero entre ambos. Algo que, según la creadora de contenido, él no le había pagado.

Artículos relacionados

Recientemente se han vuelto virales fragmentos de una entrevista que Aída Victoria sostuvo en un podcast, en los que menciona varios detalles sobre esta finca.

Aída Victoria revela secretos de la finca que compró con su expareja
La historia detrás de la finca de Aída Victoria y Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó con la finca que compró Aida Victoria y su expareja, Juan David Tejada?

Aída Victoria contó en la entrevista que, durante su embarazo, trabajó mucho porque estaba pagando la finca.

Artículos relacionados

“Yo trabajé hasta la semana 38 porque estaba pagando la finca. Todo este esfuerzo va a valer la pena, todo este trabajo. No sabes todo lo que yo lloré, abrumada por esa deuda, pero decía: ‘No importa, voy para adelante, tengo fuerza’”.

Lo que no pudo contener las lágrimas, por el sentimiento que le generó todo ese episodio.

“En medio de mis pérdidas, mis dolores, mis tristezas, yo me pongo a pensar y digo: ‘Yo no me quiero enfocar en esto’”.

Y aunque admitió que la critican por sus parejas sentimentales, contó que rechazó una campaña que ahora le habría generado una suma de dinero muy grande, pero que no le pareció adecuada.

Aída Victoria revela secretos de la finca que compró con su expareja
La historia detrás de la finca de Aída Victoria y Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)

“Qué en estos momentos de mi vida, que estoy tumbada, me hubiese servido mucho”, contó en la entrevista.

Por supuesto que los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar: “Pero ella decía que él tenía dinero”; “El tipo es agropecuario, pero ni una finca tenía”; “Aida me cae bien, pero ¡cuál es la necesidad de pintar algo que no es! según era el mejor hombre”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García se muestra al natural y habla de sus inseguridades frente a las cámaras Karina García

Karina García se sinceró y habló sobre sus inseguridades físicas en el reality internacional

Karina García reveló aspectos de su imagen que llamaron la atención de los participantes de ‘La Mansión de Luinny’.

Influencer JuanDa celebra su cumpleaños con amigos y conmueve con mensaje sobre su sentdo de la vida. Viral

El influencer JuanDa celebra su cumpleaños y conmueve con mensaje que envió: “me cambiaron la vida”

JuanDa ha sido intermitente en las redes sociales a causa de su salud mental y ahora conmovió a sus seguidores con la celebración de su cumpleaños.

El uruguayo Ignacio Baladán le hace una broma a su esposa, La Segura, en el hospital. La Segura

Ignacio Baladán le hizo una broma a La Segura estando en el hospital y así reaccionó la caleña

El uruguayo Ignacio Baladán sorprendió con el video de la broma que le hizo a su esposa, la influencer conocida como La Segura, quien está hospitalizada.

Lo más superlike

Ya se conoce a la segunda habitante confirmada para tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y es cucuteña. La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: segunda habitante confirmada para su tercera temporada

Conoce todo lo que tienes que saber de la segunda habitante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Westcol y Feid Feid

Westcol arremete contra Feid: "es mi único enemigo"

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown