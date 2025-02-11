Aída Victoria llora al hablar de la finca y la deuda que afrontó durante el embarazo: “estoy tumbada”

Aída Victoria Merlano continúa en el ojo del huracán tras mostrar una serie de conversaciones con su expareja, Juan David Tejada, en las que se evidencian malos tratos hacia ella y se habla de una finca.

¿Qué dijo Aída Victoria Merlano sobre la finca que habría comparado con su ex?

Hace unos días, cuando la creadora de contenido barranquillera compartió los chats con su expareja, hubo uno que llamó especialmente la atención de sus seguidores, pues dejó ver una presunta inversión que habrían hecho juntos cuando ella estaba embarazada.

En los chats, Aída buscaba que el inmueble quedara oficialmente a su nombre para poder venderlo, dejando atrás cualquier compromiso compartido con su expareja, mientras que Juan David sugirió vender la propiedad y repartir el dinero entre ambos. Algo que, según la creadora de contenido, él no le había pagado.

Recientemente se han vuelto virales fragmentos de una entrevista que Aída Victoria sostuvo en un podcast, en los que menciona varios detalles sobre esta finca.

La historia detrás de la finca de Aída Victoria y Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó con la finca que compró Aida Victoria y su expareja, Juan David Tejada?

Aída Victoria contó en la entrevista que, durante su embarazo, trabajó mucho porque estaba pagando la finca.

“Yo trabajé hasta la semana 38 porque estaba pagando la finca. Todo este esfuerzo va a valer la pena, todo este trabajo. No sabes todo lo que yo lloré, abrumada por esa deuda, pero decía: ‘No importa, voy para adelante, tengo fuerza’”.

Lo que no pudo contener las lágrimas, por el sentimiento que le generó todo ese episodio.

“En medio de mis pérdidas, mis dolores, mis tristezas, yo me pongo a pensar y digo: ‘Yo no me quiero enfocar en esto’”.

Y aunque admitió que la critican por sus parejas sentimentales, contó que rechazó una campaña que ahora le habría generado una suma de dinero muy grande, pero que no le pareció adecuada.

“Qué en estos momentos de mi vida, que estoy tumbada, me hubiese servido mucho”, contó en la entrevista.

Por supuesto que los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar: “Pero ella decía que él tenía dinero”; “El tipo es agropecuario, pero ni una finca tenía”; “Aida me cae bien, pero ¡cuál es la necesidad de pintar algo que no es! según era el mejor hombre”.