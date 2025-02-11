Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aída Victoria Merlano se muestra indignada con unos niños en Halloween: “Respétenme mi casa”

Aída Victoria Merlano generó polémica tras mostrarse indignada por unos niños sin disfraz, lo que generó cientos de reacciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano indignada porque unos niños le fueron a pedir dulces sin disfraz
El reclamo de Aída Victoria Merlano a niños que le pidieron dulces sin disfraz. (Foto: Canal RCN)

La influencer barranquillera, Aida Victoria Merlano, quien suele compartir con sus seguidores videos de su día a día, de su pequeño hijo Emiliano y de los detalles de su vida personal, sorprendió con una curiosa confesión sobre Halloween.

¿Por qué Aída Victoria Merlano estaba indignada con la fecha de Halloween?

La barranquillera, que suma millones de seguidores, publicó un video en el que sostiene una divertida conversación con su hijo de tres meses sobre el respeto por la tradición de Halloween.

“Emiliano y yo estamos indignadísimos, aquí el hijo mío está que se ruge. ¡Vinieron unos niños sin disfraz!”, dice Aída Victoria mientras muestra a su pequeño bebé vestido de león.

La creadora de contenido contó que unos niños llegaron a su casa cantando la tradicional canción para pedir dulces, pero sin disfraz alguno.

“Respétenme mi casa, respétese usted, respéteme a mí y respete el Halloween”, expresó entre risas, mientras insistía en que los pequeños estaban vestidos “de civil”. “¿Dónde está tu disfraz?”, remató con su característico tono jocoso.

¿Cuáles fueron las reacciones al video de Aida Victoria Merlano?

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios no lo tomaron como un simple video de humor, sino como una posible indirecta relacionada con su reciente polémica con su expareja, Juan David Tejada.

“Claramente Aída no está hablando ni de dulces ni de disfraces… pocos entenderán”, escribió un seguidor. Otros, con tono más irónico, comentaron: “Es irónico, alguien la visitó y no eran niños… era la Fiscalía”.

Pues recordemos que, desde hace unos días, la influencer y su expareja —padre de su pequeño Emiliano— han protagonizado fuertes enfrentamientos en redes sociales.

Aída Victoria incluso mostró una serie de conversaciones que sostuvo con el Agropecuario, en las que él lanza advertencias y muestra malos tratos hacia ella. Sin embargo, él se ha defendido públicamente de las acusaciones, asegurando que Aída no le permite ver al bebé, algo que ella sostiene es completamente falso.

Mientras que otros usuarios se enfocaron en el rostro del bebé, que fue revelado recientemente por la barranquillera, aseguraron que los ojos de Emiliano son idénticos a los de su papá.

 

