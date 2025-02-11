Aída Victoria Merlano se muestra indignada con unos niños en Halloween: “Respétenme mi casa”

La influencer barranquillera, Aida Victoria Merlano, quien suele compartir con sus seguidores videos de su día a día, de su pequeño hijo Emiliano y de los detalles de su vida personal, sorprendió con una curiosa confesión sobre Halloween.

Artículos relacionados Shakira Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

¿Por qué Aída Victoria Merlano estaba indignada con la fecha de Halloween?

La barranquillera, que suma millones de seguidores, publicó un video en el que sostiene una divertida conversación con su hijo de tres meses sobre el respeto por la tradición de Halloween.

“Emiliano y yo estamos indignadísimos, aquí el hijo mío está que se ruge. ¡Vinieron unos niños sin disfraz!”, dice Aída Victoria mientras muestra a su pequeño bebé vestido de león.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó lo que le pasó luego de disfrazarse de Andrea Valdiri en Halloween

La creadora de contenido contó que unos niños llegaron a su casa cantando la tradicional canción para pedir dulces, pero sin disfraz alguno.

El reclamo de Aída Victoria Merlano a niños que le pidieron dulces sin disfraz. (Foto: Canal RCN)

“Respétenme mi casa, respétese usted, respéteme a mí y respete el Halloween”, expresó entre risas, mientras insistía en que los pequeños estaban vestidos “de civil”. “¿Dónde está tu disfraz?”, remató con su característico tono jocoso.

¿Cuáles fueron las reacciones al video de Aida Victoria Merlano?

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios no lo tomaron como un simple video de humor, sino como una posible indirecta relacionada con su reciente polémica con su expareja, Juan David Tejada.

Artículos relacionados Greeicy Greeicy Rendón sorprendió con su disfraz de Chewbacca, pero todos querían verla como Daisy

“Claramente Aída no está hablando ni de dulces ni de disfraces… pocos entenderán”, escribió un seguidor. Otros, con tono más irónico, comentaron: “Es irónico, alguien la visitó y no eran niños… era la Fiscalía”.

Pues recordemos que, desde hace unos días, la influencer y su expareja —padre de su pequeño Emiliano— han protagonizado fuertes enfrentamientos en redes sociales.

El reclamo de Aída Victoria Merlano a niños que le pidieron dulces sin disfraz. (Foto: Canal RCN)

Aída Victoria incluso mostró una serie de conversaciones que sostuvo con el Agropecuario, en las que él lanza advertencias y muestra malos tratos hacia ella. Sin embargo, él se ha defendido públicamente de las acusaciones, asegurando que Aída no le permite ver al bebé, algo que ella sostiene es completamente falso.

Mientras que otros usuarios se enfocaron en el rostro del bebé, que fue revelado recientemente por la barranquillera, aseguraron que los ojos de Emiliano son idénticos a los de su papá.