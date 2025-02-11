Greeicy Rendón sorprendió con su disfraz de Chewbacca, pero todos querían verla como Daisy

Recientemente se celebró Halloween y, como es tradición, muchos famosos aprovecharon la fecha para mostrar sus creativos disfraces. Una de ellas fue Greeicy Rendón, quien sorprendió al revelar a sus millones de seguidores que, en realidad, casi no le gusta disfrazarse.

¿De qué se disfrazó Greeicy Rendón en Halloween y por qué enterneció a todos?

La cantante y actriz compartió en su cuenta de TikTok, donde suma más de 13 millones de seguidores, un video en el que confesó que intentó ponerse en modo Halloween, aunque no tiene el hábito de hacerlo. Sin embargo, recordó con nostalgia que cuando era niña sí solía disfrazarse muchas veces.

El video de Greeicy en Halloween que desató nostalgia por Chica Vampiro. (Foto: AFP)

Greeicy contó que, desde que ella y Mike Bahía son papás, han retomado la costumbre de celebrar esta fecha especial junto a su hijo Kai. Además, entre risas, dijo que no es muy experta en edición de videos, pero aun así mostró a sus seguidores el paso a paso de cómo se preparó para lucir su disfraz.

El resultado encantó a todos: la artista se disfrazó de Chewbacca, el icónico personaje de Star Wars. Pero, como era de esperarse, quien se llevó por completo la atención fue su pequeño Kai, quien en medio del video expresó con su tierna voz que sus papás son “hermosos”, derritiendo de amor a los fanáticos: “Todos somos Kai”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sus seguidores llenaron la publicación de ‘me gustas’ y elogios hacía Greeicy, sin embargó muchos le hicieron una singular petición a la cantante y actriz.

¿Por qué los seguidores de Greeicy Rendón le pidieron que se disfrazara de Daisy?

Aunque Greeicy Rendón sorprendió con su disfraz de Chewbacca, muchos de sus seguidores le dejaron comentarios pidiéndole que se disfrazara de Daisy, su icónico personaje de la serie juvenil de Canal RCN. “¿Por qué no se disfrazó de Chica Vampiro?”, fue uno de los mensajes más repetidos entre los fans.

Además, varios aprovecharon para pedir que se realicen nuevas temporadas de la producción, que cuenta con más de 120 capítulos y fue estrenada en 2013: “¿No saben si vuelven a hacer otra temporada? Necesito saber”.