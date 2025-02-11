Luisa Fernanda W envía reflexivo mensaje sobre la perfección y ‘lo real’

En su cuenta oficial de Instagram con casi 20 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido paisa conocida como Luisa Fernanda W reveló un interesante video con una reflexión que quiso compartir con sus seguidores acerca del desorden y el caos en la vida en contraste con la búsqueda de perfección que suelen tener algunas personas.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la realidad y la perfección en la vida?

Luisa empieza explicando que sigue en su paseo familiar en un crucero de Disney, pero esto no le ha impedido reflexionar acerca de la búsqueda de la perfección en muchas áreas de la vida como la maternidad, las relaciones románticas, el trabajo, la figura, entre otras.

El mensaje de Luisa es que nadie puede llegar a esa perfección anhelada y que eso está bien y se debe normalizar porque muchas veces lo importante es lograr brillar en medio del desorden y el caos que pueden llegar a ser todos esos procesos.

“La vida no se trata de que todo encaje, sino de aprender a brillar con el desorden, de entender que, incluso en los días que no brillamos, pues también estamos creciendo. A ver, y no todo tiene que verse bien para estar bien. A veces el caos también trae respuestas y, definitivamente, los momentos difíciles terminan siendo los que más nos enseñan” expresó la famosa colombiana.

Luisa Fernanda W habla sobre el 50/50 en una relación y cómo lo aplica en su vida (Foto: AFP)

¿Cuál fue la invitación final de Luisa Fernanda W en su video?

Luisa finaliza su video, el cual parece haber hecho en la habitación de sus hijos en el crucero en el que están, invitando a sus fans a respirar en esos momentos de caos y olvidarse de ser perfectos para empezar a ser reales.

En los comentarios del video, a Luisa no solo la felicitan por las palabras que, para muchos, son sabias; sino también por la belleza de su look y su color de cabello, pues debemos recordar que Luisa no solo hace contenido familiar y de reflexión, sino también de belleza y moda, llegando a convertirse incluso en un referente para sus fans.

Además, algunas internautas complementaron el mensaje de Luisa con sus propias reflexiones sobre la vida e incluso comentando experiencias propias en las que caben esas palabras.