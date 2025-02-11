Shakira agradece a Colombia por su gira y publica fotos y videos de su show en Bogotá: “los amo”

En su cuenta oficial de Instagram con más de 93 millones de seguidores, la reconocida y talentosa cantante barranquillera Shakira reveló las fotos y videos de lo que fue su concierto en Bogotá en la noche de este sábado 1 de noviembre, concierto que, además, cierra su gira LMYNL y en el que estuvo la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, así como el cantante Beéle entre el público.

¿Cuáles fueron los videos que compartió Shakira de su concierto en Bogotá?

Shakira compartió entonces ese momento tan mágico en el que cantó con la Filarmónica, así como varios videos y fotos de su público disfrutando de cada una de las canciones que interpreto. Las fotos de su banda o de ella con sus bailarines, así como de su figura pintada con las luces tampoco faltaron.

Lo más conmovedor de la publicación, pese a la maravilla de las postales, fue la descripción que Shakira le puso a esta, pues aprovechó no solo para agradecer a Bogotá por esa noche a la que ella llamó “un abrazo de alma”, sino también a toda Colombia por cómo la recibieron en esos nueve conciertos en el marco de su tour.

“Colombia, gracias por estos nueve conciertos inolvidables, por volar alto conmigo, por recordarme quién soy, de dónde vengo y por ser mi hogar y mi fuerza ¡Los amo! [emoji de corazón] #LMYNLWorldTourBogota” escribió la famosa colombiana.

¿Cómo reaccionaron los fans de Shakira con el cierre de su gira?

En los comentarios, sus fans no dudaron en agradecerle a Shakira por su talento y entrega en estos shows, pues consideran que llevó sorpresas muy especiales y que se despidió de la gira de la mejor forma. Además, quienes asistieron al concierto, le expresaron lo felices que fueron de poder cantar cada una de esas canciones con ella.

Recordemos que Shakira ha estado generando reacciones de todo tipo desde el inicio de su gira por lo entregada que ha sido con esta, pues ha cuidado cada uno de los detalles de vestuario, escenografía y baile, llevando sorpresas a cada una de las ciudades y países que ha visitado.

Además, Shakira no solo le dio gusto a su público con sus canciones más recientes, sino también recordando clásicos que la llevaron a ser la artista mundial que es hoy en día.