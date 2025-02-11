Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira agradece a Colombia por su gira y publica fotos y videos de su show en Bogotá: “los amo”

Shakira definió lo que el país que la vio nacer significa para ella y agradeció a sus fans por “volar alto” con ella.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Shakira agradece a Colombia por los nueve conciertos en su gira y comparte fotos del show en Bogotá.
Shakira agradece a Colombia por los nueve conciertos en su gira.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 93 millones de seguidores, la reconocida y talentosa cantante barranquillera Shakira reveló las fotos y videos de lo que fue su concierto en Bogotá en la noche de este sábado 1 de noviembre, concierto que, además, cierra su gira LMYNL y en el que estuvo la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, así como el cantante Beéle entre el público.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los videos que compartió Shakira de su concierto en Bogotá?

Shakira compartió entonces ese momento tan mágico en el que cantó con la Filarmónica, así como varios videos y fotos de su público disfrutando de cada una de las canciones que interpreto. Las fotos de su banda o de ella con sus bailarines, así como de su figura pintada con las luces tampoco faltaron.

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá
Beéle desata polémica en redes tras bailar en concierto de Shakira en Bogotá. (Fotos: AFP)

Lo más conmovedor de la publicación, pese a la maravilla de las postales, fue la descripción que Shakira le puso a esta, pues aprovechó no solo para agradecer a Bogotá por esa noche a la que ella llamó “un abrazo de alma”, sino también a toda Colombia por cómo la recibieron en esos nueve conciertos en el marco de su tour.

“Colombia, gracias por estos nueve conciertos inolvidables, por volar alto conmigo, por recordarme quién soy, de dónde vengo y por ser mi hogar y mi fuerza ¡Los amo! [emoji de corazón] #LMYNLWorldTourBogota” escribió la famosa colombiana.

¿Cómo reaccionaron los fans de Shakira con el cierre de su gira?

En los comentarios, sus fans no dudaron en agradecerle a Shakira por su talento y entrega en estos shows, pues consideran que llevó sorpresas muy especiales y que se despidió de la gira de la mejor forma. Además, quienes asistieron al concierto, le expresaron lo felices que fueron de poder cantar cada una de esas canciones con ella.

Recordemos que Shakira ha estado generando reacciones de todo tipo desde el inicio de su gira por lo entregada que ha sido con esta, pues ha cuidado cada uno de los detalles de vestuario, escenografía y baile, llevando sorpresas a cada una de las ciudades y países que ha visitado.

Artículos relacionados

Además, Shakira no solo le dio gusto a su público con sus canciones más recientes, sino también recordando clásicos que la llevaron a ser la artista mundial que es hoy en día.

Shakira sale con sus hijos, Milan y Sasha, a las calles de Bogotá a pedir dulces en Halloween y pasa desapercibida.
Shakira sale con sus hijos, Milan y Sasha, a las calles de Bogotá a pedir dulces en Halloween.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

Beéle recibió críticas tras ser captado bailando y cantando en el show de Shakira en Bogotá.

Westcol y Feid Feid

Westcol arremete contra Feid: "es mi único enemigo"

El streamer Westcol estrenó videoclip musical y se fue contra el artista Feid tras terminar baneado.

Natti Natasha dio a luz a su segunda hija, Dominique Isabelle. Natti Natasha

Natti Natasha presenta a su segunda hija: así fue su emotivo nacimiento

La cantante dominicana compartió un emotivo video del nacimiento de su hija Dominique Isabelle, lleno de amor y felicidad.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W envió una reflexión sobre el caos y la búsqueda de la perfección. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W envía reflexivo mensaje sobre la perfección y ‘lo real’

La influencer Luisa Fernanda W quiso darles algunos consejos a sus fans sobre la búsqueda de la perfección y las vidas más reales.

Así reaccionó Alexa Torres al ser confirmada como habitante de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Así reaccionó Alexa Torres al convertirse en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown