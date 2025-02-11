Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Laura de León y Salomón Bustamante juntos en el concierto de Shakira?, esto se sabe

Laura de León y Salomón Bustamante habrían confirmado los rumores de su separación, tras ir por separado al concierto de Shakira.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El detalle en el concierto de Shakira que aumentó los rumores sobre Laura de León y Salomón Bustamante
Laura de León y Salomón Bustamante coincidieron en el concierto de Shakira.

En septiembre de 2025 empezaron a surgir los rumores sobre la supuesta separación entre Laura de León y Salomón Bustamante, pero solo el presentador ha salido a hablar con respecto al tema y habría confirmado que es cierto su divorcio.

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre su separación con Laura de León?

Luego de que surgieran los rumores de su separación con Laura de León, Salomón Bustamante confirmó a través de un comentario en redes que las especulaciones son ciertas.

Aunque no lo hizo de una manera oficial el presentador respondió que “sí” a la pregunta de una seguidora que lo cuestionó para que dijera la verdad sobre su matrimonio con la actriz.

Laura de León y Salomón Bustamante coincidieron en el concierto de Shakira
Laura de León y Salomón Bustamante en el concierto de Shakira desataron rumores. (Foto: Canal RCN)

Además de decir que sí, Bustamante fue contundente al responderle a la mujer, a quien le preguntó que si “ya estaba contenta con el chisme”. Tras este comentario, las reacciones y noticias sobre el matrimonio de la famosa pareja, no se hicieron esperar.

¿Qué ha revelado Laura de León sobre el fin de su matrimonio con Salomón Bustamante?

Aunque el comentario de Salomón Bustamante sí habría confirmado que se divorció de Laura de León, todavía quedaron dudas en el aire porque el presentador usó el sarcasmo al hablar del tema.

Por su lado, Laura de León reaccionó a las noticias de su supuesto divorcio y dijo que “si los medios lo decían”, pues no confirmó directamente si sí estaba separada de Salomón, a la pregunta que tanto le han hecho sus seguidores.

Luego de sus palabras en donde no reveló mayor detalle sobre su posible divorcio, Laura salió en sus redes sociales con entusiasmo al decir que era tendencia en redes y con un dicho sarcástico, seguía despertando las dudas de los internautas.

¿Laura de León y Salomón estuvieron juntos en el concierto de Shakira?

A través de sus historias en Instagram, Laura de León y Salomón Bustamante subieron videos del concierto de Shakira el pasado sábado 1 de noviembre en Bogotá y con esto, confirmarían los rumores de su relación.

Laura de León y Salomón Bustamante en el concierto de Shakira desataron rumores.
Laura de León y Salomón Bustamante en el concierto de Shakira, pero por separado. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Laura de León subió que fue a ver a Shakira por escuchar algunas canciones en específico y escribió que eso le recordaba a su familia, pero con la canción ‘Día de enero’, reaccionó de una manera más intencional.

En cuanto a Salomón, él solo se grabó cantando una de las canciones de al artista y les preguntó a sus seguidores si querían blog del concierto.

Lo que llamó la atención de las historias del presentador y la actriz, es que ninguno de los dos sale en las historias del otro y se ven en ubicaciones totalmente diferentes a la del otro.

Con este detalle, sus seguidores se convencen cada vez más de que sí hay una posible separación entre los famosos.

