Yailin reveló que viajó a Colombia a hacerse costoso procedimiento estético: así quedó

Georgina Guillermo Díaz mejor conocida como Yailin ‘La Más Viral’ sigue dando de qué hablar, esta vez por un viaje que realizó recientemente a Colombia, donde aprovechó para someterse a un retoque físico.

¿Qué procedimiento estético se mandó a hacer Yailin en Colombia?

Yailin estuvo el pasado 18 de octubre visitando Colombia tras ser una de las artistas invitadas para la velada de Stream Fighters organizada por WestCol en Bogotá.

Allí la cantante dominicana saltó al escenario para acompañar a Karina García en su ingreso al cuadrilátero de boxeo en donde se enfrentó a la mexicana Karely Ruiz.

La aparición de Yailin en este evento sorprendió a todos los asistentes y personas que se conectaron vía streaming ya que la artista dominicana no se había presentado en el país tras su ruptura con Anuel y toda la polémica con Karol G.

Aunque en su momento la dominicana tuvo más 'haters' que admiradores en el país, en este evento Yailin comprobó que ahora todo cambió y que tiene una gran fanaticada en Colombia.

Semanas después de este evento, Yailin decidió volver a Colombia, específicamente a Barranquilla para realizarse un cambio en sus dientes.

Yailin mostró cómo quedó tras hacerse cambio en sus dientes en Colombia. (AFP: Ivan Apfel)

¿Cómo quedó Yailin tras incrustarse un diamante en sus dientes?

A través de sus redes sociales, la artista compartió imágenes del antes y después, mostrando orgullosa los resultados de su procedimiento estético.

Asimismo, en un video que se ha empezado a viralizar en diferentes páginas de entretenimiento la cantante dominicana mostró con detalle cómo quedó tras cambiarse su diseño de sonrisa e incrustarse nada más y nada menos que un diamante.

Me quité las carillas que tenía y me puse este diamante.



Yailin se mostró contenta con el resultado de su nueva sonrisa, la cual como era de esperarse genero diversos comentarios en redes sociales.

¿Qué reacciones ha provocado el cambio físico de Yailin?

El video de Yailin mostrando su cambio estético en sus dientes ha provocado un sinfín de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores y 'haters'.

La cantante dominicana ha sido elogiada por su nueva sonrisa, la cual para muchos luce bastante natural y acorde con sus rasgos físicos.

Sin embargo, algunos le han criticado la excentricidad de haberse colocado un diamante en uno de sus dientes, una práctica bastante común en los últimos años en las celebridades de todo el mundo.

Hasta el momento Yailin no ha respondido a los que le critican su decisión del diamante y tampoco ha revelado qué otros motivos la hicieron visitar Colombia.