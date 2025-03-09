Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón arremete contra Karola y le retira su apoyo: "le falta pelo pa’ moño"

En las últimas horas, Yina Calderón reaccionó a las polémicas declaraciones que hizo Karola, amiga de Emiro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón le retiró su apoyo a Karola. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yina Calderón causó revuelo en redes sociales luego de que decidiera pronunciarse respecto a las declaraciones que hizo Karol Alcendra, mejor conocida como Karola, en su contra.

¿Qué dijo Karola sobre Yina Calderón?

A través de un video que la misma Yina compartió con sus seguidores, reveló cómo Alofoke, productor de La casa de Alofoke, un reality de convivencia, le dijo a Karola que ella supuestamente estaba haciendo comentarios negativos en su contra mientras se encontraba en Colombia.

Tras escuchar los comentarios, la participante colombiana dejó claro que no le gustaría que Calderón estuviera en el programa, además de señalar que no es porque le tenga miedo.

Ante la situación, la creadora de contenido no se quedó callada y, fiel a su estilo directo se fue en contra del productor y rechazó de manera contundente que haya inventado hechos que no corresponden con la realidad desatando tensiones que no existían, pues Yina había expresado su apoyo a la amiga de Emiro Navarro.

“Ya no me interesa apoyarla, pero jamás me he pasado hablando mal de ella ni nada por el estilo, ni siquiera estoy pendiente ese gallinero porque estoy feliz en México”, señaló la creadora de contenido con evidente molestia por lo sucedido.

¿Por qué Yina Calderón no participaría en ‘La casa de Alofoke’?

Luego de dejar claro su punto de vista y de retirarle el apoyo a Karola, la empresaria de fajas aseguró que, aunque en el algún momento la idea de hacer parte del reality le llamaba la atención, con lo ocurrido aseguró que jamás lo haría haciendo énfasis en que no se entiende muy bien cuál es la dinámica adentro de la casa.

Así mismo, reiteró que este formato no está a su altura, especialmente porque considera que una villana de su categoría no podría estar allí, “le falta pelo pa’ moño”, afirmó.

Por ahora, la exhabitante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, se encuentra en un gira de medios en México, país que, según lo comentó, la ha recibido con mucho cariño.

