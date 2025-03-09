Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Roban a turista al frente de la casa de 'Yo soy Betty, la fea' y se hace viral | VIDEO

En redes se viralizó el robo a un turista mexicano frente a la casa de ‘Yo soy Betty, la fea’.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Yo soy Betty, la fea
Video viral del robo al frente de la casa de Yo soy Betty, la fea | Foto Freepik- Canal RCN

A través de redes sociales, se compartió el momento exacto en que un motociclista arrebata el celular de un turista.

¿Cuál es el video del turista que sufrió un robo al frente de la casa de 'Yo soy Betty, la fea'?

Se trata de un joven fanático de la telenovela 'Yo soy Betty, la fea', el cual viajó a la capital colombiana, con otros amigos, con la ilusión de conocer la famosa casa de la telenovela.

Cuando se preparaba para tomarse una foto, llegó un motociclista y hurto el celular. Todo eso quedó grabado.

“Yo soy súper fan de Betty desde la pandemia. Conocer la casa era guau”

Yo soy Betty, la fea
Video viral del robo al frente de la casa de Yo soy Betty, la fea | Foto Canal RCN

¿Qué dijo el turista tras el hurto en la casa de 'Yo soy Betty, la fea'?

El joven cuenta en sus videos que sus cuatro amigos estaban muy emocionados por conocer a Betty y, con varios equipos de cámara, comenzaron a grabar el encuentro para conservarlo como recuerdo.

En las imágenes también se aprecia a un motociclista que los venía vigilando desde hacía un buen tiempo, al punto de detenerse a centímetros para observar cada uno de sus movimientos.

"Estaba esperando el momento para hacerlo.. Nos estaba cazando aquí.. Cuando yo le dio el teléfono a mi amiga, él justo se acomoda para arrebatarlo"

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas tras conocer el robo del turista en la casa de 'Yo soy Betty, la fea?

Las reacciones de varios internautas no se hicieron esperar. Muchos de ellos, comentaron sobre la falta de preocupación por la seguridad de Bogotá.

"Erika tenía dos teléfonos, el de ella y el mío, yo vi como clarito le agarro el teléfono y se lo arrebató".

Además, muchos advierten que este tipo de robos son muy comunes y recomiendan que los turistas no deberían exhibirse en lugares turísticos.

"Siento mucho que hayan vivido esa experiencia tan mala", "Por lo menos poner el denuncio con la placa de la moto"; "Quien lo manda a dar papaya", fueron algunos comentarios en redes sociales.

