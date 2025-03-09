Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beéle vuelve a ganar: justicia lo respalda frente a Cara Rodríguez, ¿y sus hijos?

Nuevamente, Beéle sale victorioso ante Cara Rodríguez. La justicia lo apoyó y mencionaron a sus hijos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Beéle, Cara Rodríguez
Beéle vuelve a ganar: justicia lo respalda frente a Cara Rodríguez | Foto Romain Maurice / Getty Images via AFP y Buen día, Colombia.

Un nuevo fallo del caso del cantante Beéle con su excompañera sentimental, la influencer Camila Rodríguez, más conocida en redes como Cara, determinó que las víct1mas son el artista y sus hijos.

Artículos relacionados

¿Qué determinó el segundo fallo a favor de Beéle?

Sí, se presentó un segundo fallo y salió a favor de Beéle, la justicia colombiana determinó que Camila fue declarada responsable bajo la acusación de v1olencia intrafamiliar.

Cabe recordar que en primera instancia el artista ya había ganado el pleito legal, de modo que con este segundo fallo se reitera el respaldo para el intérprete de Top diesel.

Beéle
La justicia colombiana respaldó a Beéle | Foto Romain Maurice / Getty Images via AFP.

Los representantes legales del artista compartieron el comunicado de prensa en el que se dice que la abogada de Cara no ejerció los recursos legales en tiempo y forma. Además, se habla de lo que serían intentos de manipulación.

Artículos relacionados

"La autoridad competente rechazó de manera categórica intentos de manipulación... La decisión que responsabiliza a la señora Rodríguez no admite discusión alguna, pues está soportada en pruebas técnicas y testimoniales que demuestran que Beéle es víct1ma de viol3ncia intrafamiliar, más allá de los meros dichos y versiones difundidas en redes sociales, que la víct1ma ha tenido que soportar durante más de un año", se lee en la misiva.

¿Qué sigue en el caso de Beéle y Cara Rodríguez?

Los representantes del cantante recalcaron que van a emprender las acciones legales en contra de la abogada de Cara por conductas en el proceso calificadas como irregulares.

Asimismo, se reiteró que, de acuerdo con la decisión de la justicia, Beéle y sus hijos son los afectados de este caso viral en la farándula nacional. Por tal razón, no van a aceptar campañas o maniobras en contra del cantante.

"La justicia nos dio la razón y la defenderemos en todas las instancias", concluye el comunicado.

Artículos relacionados

Así las cosas, la creadora de contenido tiene prohibido difundir publicaciones que puedan perjudicar la reputación del cantante, bajo el argumento de proteger el bienestar de los hijos que comparten, ya que esto podría afectar el vínculo del artista con los menores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mayra Ramírez sufrió grave lesión Selección Colombia

Figura de la Selección Colombia sufrió grave lesión y se pierde Eliminatorias: esto se sabe

La figura de la Selección Colombia sufrió grave lesión que lo deja fuera de la temporada en lo que queda del 2025.

Epa Colombia durante entrevista con Noticias RCN. Epa Colombia

Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo en la Escuela de Carabineros de Bogotá .

La Segura La Segura

La Segura sorprende al mostrar cómo está decorando la casa de su mamá

Conoce aquí la decoración del hogar de la madre de La Segura y por qué es tan importante este capítulo en su vida.

Lo más superlike

El fútbol se paralizó en el Polideportivo Sur: las avispas fueron protagonistas inesperadas. Viral

Un enjambre de avispas interrumpió el partido Envigado vs Millonarios en la Copa Betplay 2025

Un inesperado enjambre de avispas detuvo en dos ocasiones el duelo Envigado vs Millonarios, generando pánico y retraso en la Copa Betplay.

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Shakira, Antonio de la Rúa Shakira

¿Por qué terminó la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa? Aquí los detalles

Yaya Muñoz, Miss Universe Colombia Yaya Muñoz

Ella es la participante favorita de Yaya Muñoz en Miss Universe Colombia, el reality

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"