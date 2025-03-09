Beéle vuelve a ganar: justicia lo respalda frente a Cara Rodríguez, ¿y sus hijos?

Un nuevo fallo del caso del cantante Beéle con su excompañera sentimental, la influencer Camila Rodríguez, más conocida en redes como Cara, determinó que las víct1mas son el artista y sus hijos.

¿Qué determinó el segundo fallo a favor de Beéle?

Sí, se presentó un segundo fallo y salió a favor de Beéle, la justicia colombiana determinó que Camila fue declarada responsable bajo la acusación de v1olencia intrafamiliar.

Cabe recordar que en primera instancia el artista ya había ganado el pleito legal, de modo que con este segundo fallo se reitera el respaldo para el intérprete de Top diesel.

La justicia colombiana respaldó a Beéle | Foto Romain Maurice / Getty Images via AFP.

Los representantes legales del artista compartieron el comunicado de prensa en el que se dice que la abogada de Cara no ejerció los recursos legales en tiempo y forma. Además, se habla de lo que serían intentos de manipulación.

"La autoridad competente rechazó de manera categórica intentos de manipulación... La decisión que responsabiliza a la señora Rodríguez no admite discusión alguna, pues está soportada en pruebas técnicas y testimoniales que demuestran que Beéle es víct1ma de viol3ncia intrafamiliar, más allá de los meros dichos y versiones difundidas en redes sociales, que la víct1ma ha tenido que soportar durante más de un año", se lee en la misiva.

¿Qué sigue en el caso de Beéle y Cara Rodríguez?

Los representantes del cantante recalcaron que van a emprender las acciones legales en contra de la abogada de Cara por conductas en el proceso calificadas como irregulares.

Asimismo, se reiteró que, de acuerdo con la decisión de la justicia, Beéle y sus hijos son los afectados de este caso viral en la farándula nacional. Por tal razón, no van a aceptar campañas o maniobras en contra del cantante.

"La justicia nos dio la razón y la defenderemos en todas las instancias", concluye el comunicado.

Así las cosas, la creadora de contenido tiene prohibido difundir publicaciones que puedan perjudicar la reputación del cantante, bajo el argumento de proteger el bienestar de los hijos que comparten, ya que esto podría afectar el vínculo del artista con los menores.