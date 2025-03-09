Violeta Bergonzi rompió en llanto tras el primer día de colegio de su hija

La presentadora Violeta Bergonzi conmovió a muchos de sus fanáticos luego de revelar lo difícil que fue para ella el primer día de colegio de su hija mayor.

¿Quién es la hija mayor de Violeta Bergonzi?

La comunicadora social dio a luz a su primera hija Alicia Luque Bergonzi el 26 de febrero de 2022, fruto de su matrimonio con el ingeniero civil Hernando Luque, con quien tuvo un segundo hijo, quien lleva el nombre de su papá.

La pequeña tiene actualmente tres años de edad y ya comenzó su etapa de aprendizaje en el colegio.

¿Cómo fue para Violeta Bergonzi el primer día de colegio de su hija Alicia?

A través de su cuenta de Instagram, donde tienen más de 650 mil seguidores, compartió un video en el que mostró lo emotivo que fue para ella este momento con su hija.

En la grabación se dejó ver en su cuarto llorando mientras la realizaba toda una decoración a su pequeña con peluches y globos por la nueva etapa a la que ingresa.

"No puedo explicar lo que siento, pero es una mezcla entre miedo de soltarla al mundo, nostalgia de que mi bebé ya creció, un vacío horrible en el estómago. Te amamos hija mía! Que Dios te proteja siempre y te lleve de su mano", escribió en la descripción de la publicación.

Posteriormente, enseñó cuando le muestra la sorpresa a la niña una vez se levanta para prepararse e irse a estudiar.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde le llenaron de halagos por la gran madre que es y la aconsejaron a cerca de lo que está sintiendo.

¿Cómo ha sido la participación de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi actualmente no solo sigue viviendo su maternidad con sus dos pequeños, sino que además está dando lo mejor de ella en su participación en MasterChef Celebrity, donde ha demostrado su talento para la cocina sorprendiendo en repetidas ocasiones a los tres jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Recuerda que puede estar al pendiente de todo lo que ocurre con ella y los demás participantes en la competencia de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por el Canal RCN.