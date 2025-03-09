Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Julián Zuluaga llama "sapos" a excompañeros de MasterChef Celebrity: apunta contra Violeta y Andrea

Julián Zuluaga se defendió de quienes lo regañaron en MasterChef Celebrity, así que les 'cantó la tabla'.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Julián Zuluaga
Julián Zuluaga llama "sapos" a excompañeros de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

La semana pasada, el actor Julián Zuluaga fue eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años, pero todavía es el momento en el que es mencionado por hacer revelaciones acerca de su participación en el formato de cocina del Canal RCN.

Precisamente, el artista se sumó a la dinámica de responder preguntas inesperadas sobre MasterChef y fue cuando tildó a sus excompañeros de "sapos".

¿Por qué Julián Zuluaga tildó a excompañeros de MasterChef Celebrity como "sapos"?

Julián Zuluaga se refirió a los diferentes momentos en los que le llamaron la atención. Esto por parte de quienes fueron sus compañeros, pero lo regañaban en la cocina más importante del mundo.

En ese sentido, la pregunta que respondió el actor fue si estuvo de acuerdo con los regaños que recibió de sus compañeros. De inmediato, dio un rotundo no y se desahogó.

Julián Zuluaga
Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"¡No, sapos!... Mentiras, la verdad no. Siento que uno no tiene por qué regañar al otro, creo que uno tiene que hablar... Cuantas veces no la embarraron conmigo y yo no les dije nada, muchas veces se equivocaron", comentó Julián Zuluaga.

¿Por qué Julián Zuluaga arremetió contra Violeta Bergonzi y Andrea Guzmán?

Julián no dudó en criticar a dos celebridades: Andrea Guzmán y Violeta Bergonzi. Respecto a la primera, dijo que hubo situaciones en las que no le trajo las cosas para cocinar y él no le dijo nada, peor una vez ella sí se puso brava.

En cuanto a Violeta, el joven artista señaló que no hay que regañar a nadie y la presentadora de televisión, pese a que lo hizo, la quiere.

"Yo soy quien soy y punto", sentenció Julián Zuluaga.

 

¿Qué les dijo Julián Zuluaga a quienes lo tildaron de ser un 'niño' en MasterChef?

Otra de las cuestiones que Julián respondió fue en torno a quienes lo tildaban de ser un 'niño' en MasterChef Celebrity. Sin 'pelos en la lengua', contestó que él decidió ser niño para toda la vida desde hace mucho tiempo y no va a dejar de serlo, pero eso no significa que no sea un adulto y tome las decisiones como tal.

Julián Zuluaga, Violeta Bergonzi
Violeta regañó a Julián en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Si yo quiero ser un niño, lo voy a ser toda la vida; pero no significa que no tenga madurez para tomar decisiones importantes, que eso les quede muy claro", terminó.

Puedes revivir todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, en la app del Canal RCN. Para descargarla, clic aquí.

