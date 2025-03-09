¿Por qué siempre te enamoras de alguien que se parece a tu ex? Esto dice la psicología

Las relaciones de pareja son difíciles de generalizar, en muchos casos particulares fluyen con naturalidad, mientras que en otros permiten sacar muchas conclusiones e interrogantes sobre la compatibilidad.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Por qué solemos elegir parejas parecidas a nuestras exparejas?

Frases como “Se parece mucho a tu ex” o “siempre encuentras personas así” generando curiosidad sobre los rasgos que solemos buscar en cada persona al escogerla como pareja sentimental.

En algunas ocasiones los rasgos físicos son similares, pero generalmente se encuentra más peso en los gustos, personalidad e incluso vacíos emocionales que terminan convirtiéndose en un patrón de repetición.

Artículos relacionados Talento nacional El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

¿Qué dicen los especialistas sobre la repetición de vínculos?

Algunos especialistas creen que no es una casualidad, en algunas ocasiones la repetición de este tipo de patrones se vincula con una dependencia emocional que no nos permite explorar vínculos diferentes a los que ya conocemos, aunque nos hagan daño.

Con autoconocimiento y terapia es posible romper ciclos de relaciones repetitivas. Foto Freepik

Es como si desde nuestro inconsciente, tratáramos de reparar situaciones que no han funcionado anteriormente y nos impulsan a escoger un perfil parecido en las personas que elegimos como nuestra pareja.

Este comportamiento se explica a través de teorías en psicología en las que se resalta que el entorno familiar, cultural y las experiencias de vida son las que moldean la forma en la que establecemos relaciones.

Desde esta perspectiva, cada vínculo responde a una historia personal de quien la construye, repetir el mismo estilo de pareja es más común de lo que se cree, ya que se replican conductas una y otra vez hasta tomar conciencia de alguna de ellas y el efecto que puede generar en nuestra vida.

Artículos relacionados Viral Así se vivió la aparición de presencias paranormales en la vecindad de 'El Chavo del 8'

¿Es posible romper con este ciclo de relaciones repetitivas?

Este proceso ocurre en la mayoría de los casos de forma inconsciente, sin embargo, algunas personas expresan abiertamente un patrón de personalidad, gustos o rasgos físicos generales que le atrae de las personas, como por ejemplo “me gustan las personas apasionadas por el arte” o “me gusta que tengan cabello castaño”.

Aunque repetir patrones es más común de lo que se cree, no significa que sea un círculo del cual es imposible salir, algunos expertos indican que trabajar en procesos de autoconocimiento y acompañamiento psicológico puede ayudar en la reprogramación de conductas y patrones en nuestra vida diaria.

Los rasgos físicos influyen, pero la personalidad y vacíos emocionales pesan más. Foto Freepik

Un aspecto que incluye las relaciones de pareja, reconociendo conductas clave y explorando nuevas experiencias que nos permiten aprender nuevas conductas y romper el ciclo de relaciones tóxicas o inestables.

En conclusión, enamorarse de alguien que se parece a tu ex, puede ser el reflejo de lo que aprendiste en esa relación, pero con voluntad y autoconocimiento, es posible escribir una historia de amor diferente, más sana y con mayor estabilidad.