Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

De acuerdo con la psicoterapeuta de pareja, son cinco las acciones que no se deben tolerar para convivir.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Relaciones de pareja
Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja | Foto Freepik.

Las relaciones de pareja implican que características como la comunicación son importantes para que el vínculo se fortalezca cada día. Sin embargo, no todos aprenden a convivir y es cuando aparecen los no negociables.

¿Qué son los no negociables en las relaciones de pareja?

Los no negociables de las relaciones de pareja quieren decir acciones o comportamientos que son negativos y afectan el vínculo afectivo. Nadie es experto para saber cómo vivir con otra persona, pero lo que sí puede hacer es aprender que existen situaciones, actitudes y demás que afectan y deben ser tratadas.

En ese sentido, con la llegada de las plataformas digitales, es posible observar contenidos que aportan conocimiento, siendo varios de ellos sobre el tema de la psicología.

No negociables
Los 'no negociables' son importantes | Foto Freepik.

¿Cuáles son los no negociables en las relaciones de pareja?, según psicóloga

Una de las psicólogas y creadoras de contenido es Iveth Plata, quien es psicoterapia individual o de pareja, y en uno de sus videos aborda los no negociables, empezando con la explicación de que establecer límites no, necesariamente, es alejar a las personas, sino que enseñan a quererse a sí mismo y demostrar la manera como alguien anhela ser tratado.

Así las cosas, la psicóloga comparte que los no negociables que ella considera en una relación de pareja son:

  1. No se utiliza el silencio como forma de manipulación o castigo.
  2. En las discusiones no se sacan cosas del pasado que ya habían sido habladas.
  3. No v1olencia física ni emocional.
  4. No se culpa al otro para evadir responsabilidades.
  5. No se condiciona con terminar la relación cuando hay una discusión.

Volviendo al tema de establecer límites entre pareja, Iveth Plata señala que contribuyen a mantener la autonomía de cada persona que sostiene un vínculo afectivo amoroso. "Esto permite que ambos crezcan de manera personal sin perder su identidad", escribió la psicoterapeuta.

Pareja
Se deben establecer límites en pareja | Foto Freepik.

En adición, vale terminar comentando que una relación de pareja es construcción, lo que significa que todos los días hay un aprendizaje por más tiempo que las personas lleven juntas.

