Ella es Chloe Malle, la nueva directora de contenidos de Vogue y sucesora de Anna Wintour

Anna Wintour reveló el nombre de su sucesora en Vogue EE. UU.; descubre quién es y qué papel asumirá.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Anna Wintour
Revelan quién tomará el relevo de Anna Wintour en Vogue EE. UU. | Foto AFP/ Kena Betancur

Se conoció la sucesora de la revista Vogue, una de las editoriales más importantes del mundo de la moda.

¿En qué año empezó Anna Wintour como editora de Vogue?

Recordemos que Anna Wintour se convirtió en la editora de Vogue Estados Unidos en 1988. Desde ese entonces, ha estado al frente de la compañía desempeñando diferentes funciones y cargos importantes a nivel mundial.

Sin embargo, hace más de dos meses se confirmo que Anna Wintour se retira de sus algunas funciones como directora. Hay que resaltar que se desconocen los motivos pero seguirá con sus rol de directora de contenido de Condé Nast.

¿Quién es la nueva sucesora de Anna Wintour?

Anna Wintour anunció el nombramiento de su sucesora llamada Chloe Malle como la nueva Jefe de Contenido Editorial de Vogue Estados Unidos.

"Me complace anunciar que Chloe Malle será la próxima Jefa de Contenido Editorial de nuestra revista, liderando la revista estadounidense y guiando su cobertura digital"

Chloe Malle es la hija de la actriz Candice Bergen, reconocida por participar en diferentes películas como 'Miss Simpatía', 'Justicia ciega', 'Cuando ellas quieren más', entre muchas más producciones. De igual manera, es hija del director de cine francés Louis Malle.

Chloe Malle nació en Nueva York y se graduó de la Universidad de Brown, donde estudio literatura y narrativas.

¿Cuáles son las nuevas funciones Chloe Malle en la revista Vogue?

En 2011 llegó a Vogue donde ha desempeñado distintos roles como editora de redes sociales, editora de Vogue.com y coanfitriona del podcast de la revista 'The Run-Through with Vogue'.

Con una destacada trayectoria y múltiples proyectos en la revista, Chloe Malle se ha consolidado como una figura clave para liderar la transición digital de la editorial.

Se afirma que asumirá algunas de las responsabilidades operativas que antes estaban en manos de Anna. No obstante, por ahora, Anna continuará como directora editorial global de Vogue y jefa de contenido de Condé Nast.

Anna Wintour
Revelan el nombre de la sucesora de Anna Wintour en Vogue EE. UU. | Foto AFP/ Michael Loccisano
