Ella es Lee Redmond, la mujer que dejó crecer sus uñas por más de 30 años

La historia de Lee Redmond es una de esas que aparecen sacadas de un libro de curiosidades, y que rápidamente se convirtió en un símbolo de perseverancia y singularidad.

¿Hasta dónde llegaron a crecer las uñas de Lee Redmond?

Esta mujer estadounidense, dedicó tres décadas de su vida a dejar crecer sus uñas, alcanzando un registro que la llevó a los libros de récords Guinness.

Todo comenzó en 1979, cuando decidió no volver a cortarlas como un reto personal, lo que parecía al principio, una simple ocurrencia y que terminó transformándose en un proyecto de vida que le acompañe durante más de 30 años.

Una vida dedicada a un reto personal: la mujer que logró el récord Guinness por sus uñas. Foto Freepik

Con mucha paciencia, logró que sus uñas alcanzaran en el año 2008, un tamaño de 8.65 metros, la más larga era la del pulgar derecho que medía al menos 90 cm, un hecho que la convirtió a la mujer con las uñas más largas del mundo.

Este reconocimiento le otorgó una fama internacional, pues el cuidado de sus uñas no era sencillo, su rutina era sumergirlas en aceite de oliva caliente, cepillarlas con suavidad y aplicar un endurecedor que evitaba que se partieran.

Lo sorprendente era que, a pesar de su tamaño, aseguraba que sus uñas no eran un obstáculo en tareas cotidianas, pues podía conducir cocinar y usar el celular con naturalidad.

En una ocasión estuvo a punto de cortarlas, para cuidar de su esposo enfermo de Alzheimer, pero desistió al notar que no afectaban incluso su capacidad de atenderlo.

¿Qué ocurrió durante el accidente que cambió la vida de Lee Redmond?

En 2009 mientras viajaba como pasajera, sufrió un accidente de tránsito que la lanzó fuera del vehículo provocando no solo heridas físicas, sino que también la pérdida de sus uñas.

Ella misma, recuerda haber escuchado un sonido fuerte antes de perder la conciencia y al despertar, lo primero que vio en el suelo fueron los fragmentos de su trabajo durante 30 años.

Y aunque hoy esos restos permanecen guardados en su casa, como un recuerdo de este récord, admite que interpretó el accidente como un regalo de la vida, pues probablemente nunca habría tenido el valor de cortarlas ella misma.

¿Quién superó el récord de Lee Redmond años después?

El récord fue superado en el 2022 por otra estadounidense llamada Diana Armstrong, quien alcanzó un tamaño de 13 m de largo en sus uñas, sin embargo, Lee Redmond sigue siendo recortada como la primera, y la más emblemática de las figuras en los récords Guinness.

Perseverancia, disciplina y curiosidad: así fue la historia de Lee Redmond y sus uñas de 8,65 metros. Foto Freepik

Posando en las fotografías de este libro junto a Melvin Boothe, el hombre con este mismo récord en la categoría masculina, hoy Lee Redmond asegura que no intentará repetir nuevamente esta hazaña, sin embargo, su legado sigue intacto con una mezcla de disciplina, rareza y curiosidad que continúe inspirando a quienes pueden conocer su historia.