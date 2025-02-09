Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle Rouillard y Valentina Taguado ganaron reto juntas en MasterChef: así celebraron

Michelle Rouillard y Valentina Taguado tuvieron efusiva reacción tras ganar importante reto en MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Michelle Rouillard y Valentina Taguado ganaron reto en MasterChef
Michelle Rouillard y Valentina Taguado ganaron reto en MasterChef. (Fotos Canal RCN)

Un nuevo reto llegó a la competencia de MasterChef Celebrity el 2 de septimebre, esta vez afuera de la cocina más famosa de Colombia en un reto de campo por equipos.

¿Cuál fue el reto que ganaron Michelle Rouillard y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Las celebridades, Claudia Bahamón y los tres jurados se desplazaron hasta Tenjo para llevar a cabo un reto de campo en el que tenían que cocinar comida rápida, hamburguesas y perros calientes.

Los participantes se tuvieron que organizar en cuatro equipos de tres quedando de la siguiente forma:

  • Verde: Ricardo, Violeta y Pichingo - perro
  • Morado: Patty, Nico y Aleja - hamburguesa
  • Azul: Valeria, David y Carolina - hamburguesa
  • Naranja: Michelle, Valentina y Raúl - perro

Los participantes tenían que cocinar para 30 comensales, quienes tenían que votar al final por su equipo favorito. Cabe recordar que, Violeta y Nico tenían una ventaja de cinco puntos sobre los demás.

Reto del 2 de septiembre en MasterChef Celebrity
El reto del 2 de septiembre en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Raúl Ocampo ganaron reto en MasterChef Celebrity

Los comensales probaron los platos de cada uno de los equipos y al final tuvieron que pararse al frente del equipo que más le había gustado.

Fue allí donde la mayoría de comensales decidieron posicionarse al frente de los equipos azules y naranja.

Siendo así los ganadores del reto de campo Valeria, David y Carolina con su hamburguesa por el equipo azul y Michelle, Valentina y Raúl con su perro caliente por el equipo naranja.

Valentina Taguado y Michelle Rouillard ganaron reto en MasterChef
Valentina Taguado y Michelle Rouillard ganaron juntas en MasterChef. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron Valentina Taguado y Michelle Rouillard tras ganarse reto en MasterChef Celebrity?

Tras revelarse los equipos ganadores del reto de campo los participantes de cada uno se mostraron efusivos y así lo expresaron.

Algo curioso fue la celebración de Valentina Taguado y Michelle Rouillard quienes se abrazaron de la emoción y dejaron a un lado sus diferencias.

Tenía mucha confianza en lo que habíamos hecho. Qué trabajo tan duro y qué bien que haya quedado bien.

