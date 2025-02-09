Patricia Grisales y Carolina Sabino tuvieron tenso cruce en MasterChef: así fue

Durante el capítulo del 2 de septiembre en MasterChef Celebrity hubo un malentendido entre Patricia Grisales y Carolina Sabino que provocó una discusión entre ellas.

¿Qué pasó entre Patricia Grisales y Carolina Sabino en pleno reto de MasterChef Celebrity?

Los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto de campo en el capítulo del 2 de septiembre por equipos en el que tuvieron que cocinar hamburguesas y perros calientes.

A Patricia Grisales le tocó cocinar con Nico Montero y Aleja Ávila hamburguesas al igual que a Carolina Sabino quien tuvo que trabajar con Valeria Aguilar y David Sanín.

Los comensales del reto eran 30 empleados de una fabrica ubicada en Sopó, quienes tenían que pasar a recoger los platos. Fue en medio de esto que David empezó a aplicarles salsa de tomate en el plato a los comensales mientras pasaban por sus hamburguesas.

Fue allí cuando la actriz Patty Grisales le gritó desde su estación que no le colocara salsa a las hamburguesas de su equipo. Aunque Michelle intentó explicarle que no eran sus hamburguesas, Patricia afirmaba que había visto al comediante hacerlo con sus preparaciones.

David, por favor no le coloques salsa de tomate a nuestras hamburguesas.

Carolina Sabino y Patricia Grisales discutieron en reto de MasterChef. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo fue el rifirrafe entre Patricia Grisales y Carolina Sabino en pleno reto de MasterChef Celebrity?

El reclamo de Patricia Grisales a David Sanín no le gustó a Carolina Sabino quien intercedió para defender a su compañero y equpo.

¿A las hamburguesas de ustedes? ¿Cómo se te ocurre Patricia?

Patricia intentó disculparse, pero aseguraba que ella había visto a David aplicándole salsa de tomate a sus platos, algo que provocó la furia de Sabino.

¿Qué estás diciendo? No somos ese tipo de personas para ponerle salsa a la hamburguesa de ustedes.

David se mostró sorprendido con el rifirrafe de sus compañeras e intentó calmar los ánimos, pero fue en vano porque Carolina siguió reclamándole a Patty por sus comentarios.

No somos así Patty, ¿qué crees, que somos tramposos? No.

¿Cómo reaccionaron los participantes a la discusión de Carolina Sabino y Patricia Grisales?

Los dos equipos intentaron ponerse del lado de sus compañeras al ver la discusión de ambas, pero prefirieron no interceder.

El único que se mostró involucrado fue David Sanín, quien lanzó algunos comentarios irónicos detrás de cámaras en contra de Patricia Grisales por haberle hecho ese fuerte reclamo sin argumentos.

