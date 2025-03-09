Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Herrera reveló detalles de su vida personal tras su paso por MasterChef Celebrity

Jorge Herrera reveló detalles de su vida privada tras salir de MasterChef Celebrity.

Juliana Sánchez Dávila
Jorge Herrera
Estos serían los datos curiosos de Jorge Herrera | Foto Canal RCN

Tras la salida de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity, se revelaron detalles inéditos de su vida.

¿Cuáles son los datos de curiosos de Jorge Herrera?

Recordemos que Jorge Herrera se ha destacado por su participación en la reconocida telenovela 'Yo soy Betty, la fea'. Tanto así, que se ha posicionado como uno de los grandes y más reconocidos actores en Colombia.

Tras su paso por la cocina más importante de Colombia, muchos seguidores y fanáticos se sorprendieron por su personalidad, ya que muchos destacaron que se parece a su personaje principal de 'Don Hermes' en la telenovela.

Ahora bien, a través de una publicación del programa matutino de Buen Día, Colombia, revelaron datos importantes del actor.

En primer lugar, el actor tuvo una discoteca a los 17 años de edad, algo muy poco común para esa edad. También, se considera muy bailarín. Algo muy destacado es que empezó la actuación a los 10 años y ha continuado sin interrupciones.

 

¿Cómo fue la participación de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity?

El actor compartió detalles de cómo fue su experiencia en MasterChef Celebrity. Allí expresó que se siente agradecido por todo lo que aprendió en la cocina y por las enseñanzas que le dejaron los jurados.

A lo largo de su participación, se destacó por presentar distintos platos donde se resalto varias técnicas y sabores.

¿Cuáles han sido los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento han sido varios eliminados de la competencia. Muchos de ellos han dejado su huella en sus compañeros.

La primera persona eliminada fue Yesenia Valencia, seguido de Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Andrea Guzmán, Mario Alberto Yepes, Jorge Herrera y el más reciente Julián Zuluaga.

No te pierdas ningún momento de la cocina más importante de Colombia a través del Canal RCN.

Jorge Herrera
Estos son datos curiosos de Jorge Herrera | Foto Canal RCN
