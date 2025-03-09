Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Travis Kelce habló de su compromiso con Taylor Swift: así fue la propuesta de matrimonio

Durante el pódcast, Kelce reveló cómo fue su propuesta a Taylor Swift y el anillo especial que eligió para ella.

Kelce comparte el detalle del anillo diseñado para Taylor Swift
Travis Kelce se emociona al presentar a Taylor Swift como su prometida: “Todavía me emociono" (Foto: David Eulitt / Getty Images / AFP)

El jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, contó detalles sobre su compromiso con Taylor Swift durante una nueva entrega en el pódcast “New Heights”, que conduce junto a su hermano Jason.

Kelce relató que aún se emociona cada vez que se refiere a la cantante como su prometida y describió la última semana como una experiencia inolvidable, llena de mensajes, felicitaciones y muestras de apoyo desde diferentes partes del mundo.

El anillo y los detalles de la propuesta de matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift

Kelce recordó también el instante en el que presentó a Swift como su prometida frente a sus compañeros. “Fue la primera vez que lo dije públicamente y fue genial”, compartió el jugador.

El jugador de fútbol americano organizó una propuesta privada rodeada de flores, en la que se arrodilló frente a la artista.

Travis Kelce habla su propuesta de matrimonio a Taylor Swift
“Son momentos emocionantes”: Kelce revive la propuesta a Taylor Swift. (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

El momento estuvo acompañado por un anillo diseñado en colaboración con Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry. La pieza tiene una piedra central de talla brillante Old Mine, elegida especialmente para Swift, y se convirtió rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores.

La frase que la pareja usó para acompañar el anuncio en redes sociales, “Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan”. Las fotografías del momento, donde la cantante luce el anillo, circularon rápidamente y aumentaron la expectativa en torno a la boda.

Taylor Swift sorprendió al público en entrevista de Travis Kelce

El anuncio no tardó en generar reacciones en todo el mundo. Jason Kelce expresó su felicidad por la nueva etapa de su hermano, mientras fanáticos, celebridades y colegas celebraron el compromiso en redes sociales.

Travis Kelce habla de su compromiso con Taylor Swift
Travis Kelce relata su felicidad en New Heights (Foto: Ezra Shaw / Getty Images / AFP)

Durante el mismo episodio del pódcast, Taylor Swift sorprendió con su aparición, que alcanzó cifras récord en YouTube con más de un millón de espectadores simultáneos.

Swift aprovechó el espacio para bromear sobre cómo el pódcast se convirtió en cómplice de su historia de amor, recordando que fue allí donde Travis comenzó a mencionarla en 2023 pero se conocieron, cuando él asistió a uno de sus conciertos del Eras Tour.

Intentó darle una pulsera con su número, pero no logró entregarla. Luego, a través de conocidos en común, comenzaron a hablar y finalmente tuvieron su primera cita.

