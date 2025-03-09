Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo Cifuentes y Julián Pinilla le dan ‘el mejor día de su vida’ a vendedora ambulante

Camilo Cifuentes y Julián Pinilla protagonizan un acto solidario dándole ‘el mejor día de su vida’ a una vendedora ambulante.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Camilo Cifuentes y Julián Pinilla protagonizan acto solidaridad
Colaboración entre Camilo Cifuentes y Julián Pinilla sorprende en redes / (Foto de Freepik)

Un video compartido en redes sociales por Camilo Cifuentes y Julián Pinilla muestra un acto de generosidad que ha despertado miles de reacciones positivas entre los usuarios de redes sociales.

¿Cómo Camilo Cifuentes y Julián Pinilla ayudaron a la vendedora y su hija?

Todo empieza cuando los dos influenciadores se acercan a una vendedora ambulante para preguntar por el precio de sus envueltos, como suele hacerlo Camilo Cifuentes en sus videos. Tras la respuesta, Julián Pinilla, conocido como “El chico de la ruana”, sorprende al solicitar: “Me regala 90 para llevar”.

La mujer, impactada por la cantidad, abraza a su hija y, entre risas, responde:

“Ay, espere que me va a dar de todo. Usted afán no tiene, ¿cierto?”, dijo en alusión al lema característico de Cifuentes.

Esta escena se convirtió en un momento emotivo que rápidamente circuló en plataformas digitales, acumulando miles de reacciones, comentarios de usuarios que destacaron la importancia de visibilizar gestos de solidaridad en la vida cotidiana.

¿Qué hace única esta colaboración entre Julián Pinilla y Camilo Cifuentes?

Los internautas destacan que la unión entre ambos influenciadores muestra cómo las colaboraciones pueden amplificar el impacto social. En esta ocasión no solo compraron todos los envueltos a un valor superior al habitual, sino que entregaron obsequios para apoyar el trabajo de la mujer: una licuadora, un juego de ollas y un televisor.

La destacada colaboración entre Julián Pinilla y Camilo Cifuentes / (Foto de Freepik)

Además, repartieron parte de los envueltos a personas que se encontraban en la calle. Otro momento destacado del video ocurre cuando un hombre solicita un envuelto adicional para su esposa y recibe una respuesta positiva inmediata, reforzando la percepción de un acto solidario extendido a la comunidad.

¿Quiénes son Julián Pinilla y Camilo Cifuentes?

Julián Pinilla, conocido como “El chico de la ruana”, es un creador de contenido colombiano que ha ganado notoriedad por resaltar la cultura rural, especialmente la de Boyacá. Ha impulsado iniciativas de ayuda social y rescate de animales. Fue galardonado con el Premio India Catalina como mejor creador de contenido digital.

Por su parte, Camilo Cifuentes se ha hecho conocido por sus videos ayudando a vendedores ambulantes y pequeños negocios, pagando por sus productos más de lo habitual y regalando artículos útiles para su trabajo. Su lema “Yo afán no tengo” se volvió viral y refleja su voluntad de ayudar a otros.

¿Quién es el influencer Camilo Cifuentes?
Camilo Cifuentes, conocido por sus videos ayudando a vendedores ambulantes / (Foto de Freepik)

Este personaje ha preferido mantener el anonimato en sus grabaciones, enfocándose en que las historias protagónicas sean las de las personas beneficiadas, lo que le ha generado una comunidad que valora su humildad.

