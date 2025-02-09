Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dwayne ‘La Roca’ Johnson sorprende en Festival de Venecia al presentarse con drástico cambio físico

Dwayne ‘La Roca’ Johnson apareció en el Festival de Venecia con un cambio físico radical que sorprendió a los fanáticos.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Dwayne ‘La Roca’ Johnson sorprende en Venecia con drástico cambio físico
‘La Roca’ Johnson sorprende al presentarse con drástico cambio físico / (Foto de AFP)

Dwayne ‘La Roca’ Johnson no pasó desapercibido en el Festival de Cine de Venecia. El actor sorprendió al público con un drástico cambio físico que se convirtió en tema de conversación de redes sociales.

Artículos relacionados

¿Por qué Dwayne ‘La Roca’ Johnson cambió radicalmente su físico?

El actor estadounidense es conocido mundialmente por su imponente musculatura, pero, en esta ocasión, sorprendió al lucir una figura más esbelta. El motivo está relacionado con su papel en The Smashing Machine, una producción en la que interpreta a Mark Kerr, luchador de artes marciales mixtas.

Según medios internacionales, Dwayne Johnson perdió cerca de 27 kilos para dar vida al personaje. Ese cambio transformó por completo su imagen y dejó en evidencia el esfuerzo que hizo para reflejar la historia de una figura clave en las artes marciales mixtas de los años noventa.

Artículos relacionados

¿Cómo fue recibido Dwayne ‘La Roca’ Johnson en el Festival de Venecia?

El estreno de The Smashing Machine en el Festival de Venecia marcó un momento decisivo en la carrera de Johnson. Durante la proyección, el público se puso de pie y lo aplaudió durante 15 minutos. Entre lágrimas, el actor agradeció de pie este gesto y abrazó a Emily Blunt, su compañera de reparto y amiga cercana.

El Festival de Venecia: un momento decisivo en la carrera de Johnson
Johnson busca alejarse del perfil de héroe de acción / (Foto de AFP)

En una conferencia previa, Johnson destacó que este papel le permitió alejarse del perfil de héroe de acción que lo ha acompañado por años en Hollywood. El actor destacó que buscaba un reto interpretativo diferente.

“Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero superarme como nunca antes. Quiero hacer películas que trasciendan, que exploren la humanidad y la lucha y el dolor”, comentó.

Artículos relacionados

¿Qué otros actores de Hollywood han pasado por transformaciones similares?

La industria del cine ha registrado varios casos de actores que modificaron drásticamente su cuerpo para interpretar un personaje.

En 2004, Christian Bale perdió 28 kilos para The Machinist, lo que le provocó insomnio crónico y debilidad extrema. Matthew McConaughey también bajó 21 kilos para su papel en Dallas Buyers Club (2013), actuación que le valió un premio Óscar. Jared Leto, por su parte, se sometió a una pérdida de 13 kilos para la misma producción, lo que le ocasionó problemas inmunológicos temporales.

¿Qué otros actores de Hollywood han pasado por transformaciones similares?
Actores que modificaron su cuerpo para interpretar un personaje. / (Fotos de AFP)

Estos ejemplos muestran cómo las transformaciones físicas se convierten en parte del compromiso artístico de los intérpretes, aunque conllevan riesgos para su bienestar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W dedica reflexión Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló cómo maneja los pensamientos negativos

La influenciadora Luisa Fernanda W contó cómo maneja los pensamientos intrusivos.

Cardi B se enfrenta a juicio legal en Los Ángeles Cardi B

Cardi B enfrenta juicio en Los Ángeles por millones de dólares: ¿cuál es la razón?

La rapera Cardi B enfrenta un juicio legal en Los Ángeles tras ser acusada de agredir a una exguardia de seguridad.

Valerie Domínguez Valerie Domínguez

Él es el esposo de Valerie Domínguez, jurado de Miss Universe Colombia, el reality

Valerie Domínguez sorprendió al mostrar un emotivo momento junto a su esposo, dejando a sus fans enamorados de su relación.

Lo más superlike

Muere influencer brasileño Talento internacional

¡Luto en redes! Fallece reconocido influencer en extrañas circunstancias en Grecia

El mundo digital está de luto tras confirmarse la muerte de un influencer en misteriosas circunstancias en Grecia.

Chilindrina Talento internacional

La Chilindrina sufre fuerte caída a sus 78 años y preocupa a seguidores

Ivvy Queen con Karol G, Natti Natasha, Farina Talento internacional

Ivy Queen confiesa el proyecto fallido que tenía con Karol G, Natti Natasha y Farina

Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards Lady Gaga

Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones