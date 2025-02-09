Dwayne ‘La Roca’ Johnson sorprende en Festival de Venecia al presentarse con drástico cambio físico

Dwayne ‘La Roca’ Johnson no pasó desapercibido en el Festival de Cine de Venecia. El actor sorprendió al público con un drástico cambio físico que se convirtió en tema de conversación de redes sociales.

¿Por qué Dwayne ‘La Roca’ Johnson cambió radicalmente su físico?

El actor estadounidense es conocido mundialmente por su imponente musculatura, pero, en esta ocasión, sorprendió al lucir una figura más esbelta. El motivo está relacionado con su papel en The Smashing Machine, una producción en la que interpreta a Mark Kerr, luchador de artes marciales mixtas.

Según medios internacionales, Dwayne Johnson perdió cerca de 27 kilos para dar vida al personaje. Ese cambio transformó por completo su imagen y dejó en evidencia el esfuerzo que hizo para reflejar la historia de una figura clave en las artes marciales mixtas de los años noventa.

¿Cómo fue recibido Dwayne ‘La Roca’ Johnson en el Festival de Venecia?

El estreno de The Smashing Machine en el Festival de Venecia marcó un momento decisivo en la carrera de Johnson. Durante la proyección, el público se puso de pie y lo aplaudió durante 15 minutos. Entre lágrimas, el actor agradeció de pie este gesto y abrazó a Emily Blunt, su compañera de reparto y amiga cercana.

Johnson busca alejarse del perfil de héroe de acción / (Foto de AFP)

En una conferencia previa, Johnson destacó que este papel le permitió alejarse del perfil de héroe de acción que lo ha acompañado por años en Hollywood. El actor destacó que buscaba un reto interpretativo diferente.

“Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero superarme como nunca antes. Quiero hacer películas que trasciendan, que exploren la humanidad y la lucha y el dolor”, comentó.

¿Qué otros actores de Hollywood han pasado por transformaciones similares?

La industria del cine ha registrado varios casos de actores que modificaron drásticamente su cuerpo para interpretar un personaje.

En 2004, Christian Bale perdió 28 kilos para The Machinist, lo que le provocó insomnio crónico y debilidad extrema. Matthew McConaughey también bajó 21 kilos para su papel en Dallas Buyers Club (2013), actuación que le valió un premio Óscar. Jared Leto, por su parte, se sometió a una pérdida de 13 kilos para la misma producción, lo que le ocasionó problemas inmunológicos temporales.

Actores que modificaron su cuerpo para interpretar un personaje. / (Fotos de AFP)

Estos ejemplos muestran cómo las transformaciones físicas se convierten en parte del compromiso artístico de los intérpretes, aunque conllevan riesgos para su bienestar.