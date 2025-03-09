Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio mostró su figura tras dos días de haber dado a luz su hijo Lucca

La influenciadora Cintia Cossio mostró cómo se ve a pocos días del parto de su segundo hijo Lucca.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cintia Cossio muestra su figura
Cintia Cossio en su posparto/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus millones de fanáticos cómo luce a solo dos días de haber dado a luz a su segundo hijo Lucca, fruto de su relación con el paisa Jhoan López.

¿Cómo fue el parto de Cintia Cossio de su hijo Lucca?

La creadora de contenido mostró a sus millones de seguidores en sus historias en su cuenta de Instagram cómo luce su figura poco tiempo después del parto de que segundo bebé.

En la grabación se dejó ver posando al espejo del baño de su casa usando pijama y confesando que, aunque se preparó bastante para que fuera un parto natural, no lo logró y tuvo que someterse a una cesárea, tranquilizando a sus admiradores al indicar que ambos están bien de salud.

"Me preparé mucho para parto natural, no todo en la vida es como uno quiere, sino como mejor le conviene a la salud de la madre y del bebé. Lo importante es que ambos estamos 10/10", escribió.

Asimismo, respondió a quienes la cuestionaron sobre haber ocultado el nacimiento de su hijo, detallando que el parto fue hace solo dos días, por lo que, estaba enfocada en la llegada de su pequeño, pero en cuanto pudo dio a conocer la noticia.

También detalló que tiene muchas cosas por contar, pero lo hará en su momento.

Mientras tanto, sigue disfrutando de su bebé y viviendo su posparto con los cuidados correspondientes.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la figura de Cintia Cossio a dos días de haber dado a luz?

Tras su revelación, logró miles de corazones y reacciones en los que la llenaron de felicitaciones por el nuevo integrante de la familia y la elogiaron por sus curvas, destacando lo bien que se ve.

Cabe destacar que, la influenciadora suele llevar un estilo de vida saludable y en su embarazo no fue la excepción, pues mantuvo su entrenamiento en el gimnasio, bajo la recomendación de su médico, y una sana alimentación, que le ayudaron a tener un buen estado de gestación y por el que ha logrado llevar un buen posparto.

