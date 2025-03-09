¿Qué significado tiene el nombre del bebé de Cintia Cossio? Esto dicen expertos

Cintia Cosssio compartió la emocionante noticia sobre su segundo parto, fruto de la relación con Jhoan López.

¿Cuándo nació el segundo hijo de Cintia Cossio?

A través de redes sociales, Cintia compartió fotos y detalles su parto, quien estuvo acompañado de Yeferson Cossio y su hijo mayor Thiago.

Claramente, varios fanáticos y seguidores compartieron su emoción tras conocer la noticia de Cintia.

Se dice que el parte fue a través de cesárea, aunque tenía planeado que fuera natural pero no se pudo dar de esa manera.

¿Qué significa el nombre del hijo de Cintia Cossio?

Se dice que Luca deriva del nombre latino Lucas, lo cual significa 'portador de luz'. Algunos consideran que el nombre deriva de la palabra latina 'lucus' que significa "bosque sagrado".

En Italia, se cree que el nombre significa "hombre de Luciana" en referencia a un antiguo distrito del sur de Italia.

¿Por qué es tan importante el nombre Lucca y cuántas personas lo utilizan?

Este nombre empezó a ganar popularidad a principios de la década del 2000. Pues en el siglo XX, 297 bebé recibieron el nombre de Luca.

En 2022, 7.803 niños se llamaron Lucca y en el 2024, Luca ocupó el puesto 23 entre los nombres más comunes para los niños en Estados Unidos.

Es por ello, que este nombre tiene gran popularidad hoy en día, pues distintas niños sobre todo en América, Europa y Australia.

Si bien es más común como nombre masculino, en algunas culturas se ha usado como nombre femenino. De hecho, se dice que el nombre combina el encanto clásico europeo con un toque contemporáneo, lo que es un nombre muy distintivo.