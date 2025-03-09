Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nadia Ferreira hace historia como primera embajadora de Fundación Maestro Cares

La supermodelo se convierte en la primera embajadora de la Fundación Maestro Cares y la une más a su esposo, Marc Anthony.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nadia Ferreira une filantropía y moda: nueva embajadora global y presentadora de Premios Juventud 2025
Supermodelo Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, asume rol internacional en Fundación Maestro Cares. (Foto: Norberto Duarte / AFP)

Nadia Ferreira, reconocida modelo paraguaya y esposa del salsero Marc Anthony, fue nombrada embajadora global de la Fundación Maestro Cares.

La organización confirmó la noticia a través de sus redes sociales, destacando la labor de la exmiss y modelo como promotora del bienestar de niños y comunidades vulnerables en América Latina y Estados Unidos.

Nadia Ferreira asume un rol internacional en la Fundación Maestro Cares

El mensaje de la fundación resaltó que Nadia contribuirá a visibilizar programas de educación, oportunidades y recursos esenciales, con el objetivo de apoyar la misión de la organización desde su plataforma internacional.

Ferreira compartió la noticia con sus seguidores, con una imagen suya y con un mensaje de con entusiasmo por combinar su carrera de moda, maternidad y nuevas responsabilidades con actividades filantrópicas.

La supermodelo también es madre de Marco Antonio Jr., hijo que tuvo con Marc Anthony. La pareja inició su relación en marzo de 2022, se casó en enero de 2023 en Miami, Estados Unidos, y desde entonces han compartido importantes momentos tanto en lo personal como en lo profesional.

Ahora su rol en la Fundación Maestro Cares, Nadia se prepara para ser una de las anfitrionas de la 22.ª edición de los Premios Juventud, que se celebrará el próximo 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá.

Nadia Ferreira se convierte en embajadora global de Maestro Cares y brilla en Premios Juventud en Panamá
Esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira, es elegida embajadora de Fundación Maestro Cares. (Foto: John Lamparski / Getty Images / AFP)

¿Quién es Nadia Ferreira, la supermodelo y esposa de Marc Anthony?

Desde temprana edad, Nadia Ferreira destacó en certámenes de belleza, obteniendo títulos como Miss Teen Universe Paraguay en 2015 y logrando la primera finalista en Miss Universo 2021.

La Fundación Maestro Cares, creada en 2012 por Marc Anthony y Henry Cárdenas, se enfoca en mejorar la calidad de vida de niños y comunidades desfavorecidas mediante educación, vivienda, atención médica y recursos esenciales.

Los seguidores y algunos famosos de la modelo reaccionaron positivamente al anuncio, expresando felicitaciones y elogios. Entre los comentarios se pueden leer: “Bendecida para bendecir” y “Gracias por ayudar y alegrar los corazones de los más desfavorecidos”.

 

