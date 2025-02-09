Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz la causa de las repetidas ausencias en MasterChef Celebrity, ¿cuál es?

En el capítulo del 2 de septiembre de MasterChef Celebrity se reveló al razón de las ausencias de varios participantes en la competencia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La razón de las ausencias en MasterChef
Participantes hablaron de la ausencia de varios en MasterChef Celebrity. (Fotos Canal RCN)

A lo largo de la temporada actual de MasterChef Celebrity los televidentes se han visto sorprendidos por la ausencia de varios participantes y en el capítulo del 2 de septiembre se reveló una de las razones.

¿Por qué varios participantes se han ausentado en la temporada actual de MasterChef Celebrity?

En las últimas semanas, seguidores de MasterChef Celebrity no pasaron por alto que varios participantes estuvieron ausentes en diferentes capítulos, lo que despertó múltiples comentarios y preguntas en redes sociales.

Precisamente, en el capítulo del 2 de septiembre, hubo dos nuevas ausencias, Luisfer Hoyos y Caterin Escobar, además, del regreso del actor Raúl Ocampo quien se había ausentado en el último reto.

Esto hizo que la presentadora Claudia Bahamón se refiriera al tema asegurando que Luisfer se encontraba enfermo y que no sabía la razón de la ausencia de Caterin.

Luisfer no está con nosotros y no sabemos que habrá pasado con Caterin, delantal negro a su regreso.

Los participantes que se ausentaron en MasterChef Celebrity
La razón de la ausencia de varios participantes en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Un virus ha afectado a varios participantes de MasterChef Celebrity

Durante el capítulo del 2 de septiembre se aclaró la situación y se conoció la razón que explica por qué algunos participantes no han podido estar presentes de manera constante en los retos.

Los participantes revelaron detrás de cámaras que han sufrido las consecuencias de fuerte virus que los ha afectado a varios de ellos, a algunos más fuerte que a otros.

Lo que pasa es que sí hay un virus que nos ha afectado a todos, para algunas personas ha sido peor y para otros más suave, expresó Patty.

Precisamente, el actor Luisfer Hoyos ha sido uno de los últimos que ha sufrido los síntomas de este virus y por eso se ha ausentado en los últimos capítulos.

Entiendo a Luisfer que lleva varios días enfermo el virus está fuerte.

Claudia Bahamón les hizo advertencia a los participantes sobre las ausencias, ¿cuál es el castigo?

Claudia Bahamón fue directa al asegurar que varios de ellos habían faltado en múltiples ocasiones y que esto les podría costar caro en el futuro.

Unos vienen, otros van, hasta que les pese. Hasta que digan que no pueden faltar porque ahora sí les pesa.

La presentadora dejó claro que el delantal negro no sería el único castigo que se llevarían los participantes que a futuro se ausenten de la competencia.

