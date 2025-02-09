Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salomón Bustamante genera dudas sobre rumores de ruptura con Laura de León tras mensaje en redes

Salomón Bustamante respondió a una fan que le preguntó si sigue con Laura de León y su respuesta generó más dudas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Salomón Bustamante y Laura de León
¿Qué dijo Salomón Bustamante acerca de los rumores de separación con Laura de León? | Fotos: Canal RCN

Una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento son el presentador Salomón Bustamante y la actriz Laura de León, quienes se han convertido en una de las más estables y favoritas por parte de sus fanáticos.

Además, el nombre de ambas celebridades se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras varios rumores compartidos acerca de una supuesta separación.

Salomón Bustamante le responde a una fan acerca de rumores de separación con Laura de León

Es clave mencionar que la pareja ha estado entre ojos por parte de los internautas tras llevar un largo periodo de tiempo sin compartir fotografías juntos a través de las diferentes redes sociales.

Cabe destacar que Salomón Bustamante compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, en la que cautivó con una sección de fotos profesionales, posando con un elegante traje de paño.

En la publicación, el presentador utiliza de fondo una canción del cantante Beéle la cual se llama ‘Quédate’. Además, muchos de sus seguidores resaltaron su elegancia, pero no pasaron por alto preguntarle acerca de los rumores que se han compartido acerca de su separación con Laura de León y expresó lo siguiente:

Una internauta le pregunta a Salomón: “¿Por qué dicen que te separaste de Lau?” A lo que el presentador respondió: “Averigüémoslo”.

Salomón Bustamante
¿Qué dijo le dijo Salomón Bustamanta a un fan? | Foto: Canal RCN

Sin duda, el comentario de Salomón generó un gran debate en redes sociales, pues no confirmó con detalle y muchos de los fanáticos de la pareja se han preguntado acerca de la ausencia que han tenido en redes sociales.

Así empezó el vínculo amoroso entre Salomón Bustamante y Laura de León

Recordemos que la historia de amor entre Salomón Bustamante y Laura de León surgió en el Canal RCN, donde coincidieron por sus respectivos trabajos del momento. Así, empezó una especial amistad en la que, a pesar de la diferencia de edad, su conexión no fue impedimento para estar juntos.

Laura de León
¿Cómo empezó la relación entre Salomón Bustamante y Laura de León? | Foto: Canal RCN

Desde luego, ambas celebridades comparten varias cosas en común, entre esas, que son oriundos de la ciudad de Cartagena y se casaron en el año 2021 en el altar, dejando en evidencias, desde ese entonces, el especial amor que se han tenido.

