Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera reveló cómo intentaron hacerle brujería: "me quitaron un mechón"

La modelo Isabella Ladera, contó detalles de cómo fue este desafortunado momento que vivió hace un tiempo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024.
Isabella Ladera reveló que le hicieron brujería. Foto | Giorgio VIERA.

Una vez más, Isabella Ladera hizo una inesperada revelación en la que expuso cómo hace algún tiempo vivió un hecho con el que buscaban perjudicarla.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la sorpresiva revelación que hizo Isabella Ladera sobre su pasado?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida modelo acumula millones de seguidores, dio a conocer que en algún momento de su vida personas mal intencionadas quisieron hacerle “brujería”.

Artículos relacionados

Según lo relato la creadora de contenido, todo pasó de manera muy rápida y, en medio de un descuido, alguien le quitó un pedazo de su pelo.

Artículos relacionados

“Lit en un descuido mío (y no fue en ninguna peluquería) alguien me quitó un mechón de cabello”, escribió por medio de sus historias.

¿A Isabella Ladera le hicieron brujería? Esto dijo la venezolana

Aunque la venezolana recuerda esto como un episodio desafortunado, aprovechó su testimonio para reflexionar sobre cómo pese a las dificultades que en su momento atravesó, hoy la vida le sonríe mucho más.

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024.
Isabella Ladera hizo sorpresiva revelación sobre su pasado. Foto | Canal RCN.

Igual salió mal y abrí mi salón pa’ recuperar mi cabello y el de todas las que vayan”, dijo Ladera para referirse al nuevo centro de belleza que hace pocas semanas abrió en Miami y al cual le ratificó su amor.

¿Isabella Ladera tiene un nuevo amor? Video levantó sospechas

Cabe señalar que, en los últimos días, salió a la luz un particular video levantó sospechas sobre la vida amorosa de Isabella, pues allí quedó registrada junto a Hugo García, un creador de contenido y deportista peruano con quien se le vio bastante cercana.

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024.
Isabella Ladera confesó que le hicieron brujería. Foto | Jason Koerner.

El momento en el que ambos fueron grabados ocurrió justamente durante la apertura de su salón de belleza, celebración en la que García hizo presencia.

Es importante mencionar que, hasta el momento Isabella Ladera no se ha pronunciado al respecto, por lo que todo corresponde a especulaciones y conclusiones que los mismos internautas han dado a partir de lo que se ha visto en redes.

Lo que sí es un hecho, es que la influencer se ha mostrado más enfocada que nunca en su proyectos personales, pues así lo ha dado a conocer en entrevistas en donde ha dejado claro que su prioridad es ella misma.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio durante una entrevista para SuperLike. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causó revuelo tras la polémica exigencia que le hizo a su hermana

En las últimas horas, empezó a circular un video que rápidamente desató todo tipo de opiniones en redes sociales.

Pipe Bueno sorprendió con video y lo asocian con Luisa Fernanda W Pipe Bueno

Pipe Bueno causa revuelo con video y reacción de Luisa W sorprende: "Fingir que todo sigue igual"

Pipe Bueno enciende de nuevo las alarmas sobre su relación con Luisa Fernanda W tras publicar video con curioso mensaje.

Marlon Solórzano, Yana Karpova y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Marlon Solórzano

Yana Karpova niega haberle ‘robado’ el novio a Melissa Gate, esto dijo

Yana Karpova decidió responderle de manera contundente a un seguidor que insinuó le "bajó" el novio a Melissa Gate.

Lo más superlike

Michelle Rouillard y Valentina Taguado ganaron reto en MasterChef Valentina Taguado

Michelle Rouillard y Valentina Taguado ganaron reto juntas en MasterChef: así celebraron

Michelle Rouillard y Valentina Taguado tuvieron efusiva reacción tras ganar importante reto en MasterChef Celebrity.

Una vida dedicada a un reto personal: la mujer que logró el récord Guinness por sus uñas. Viral

Ella es Lee Redmond, la mujer que dejó crecer sus uñas por más de 30 años

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Relaciones de pareja Salud

Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

Shakira Shakira

Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje