Isabella Ladera reveló cómo intentaron hacerle brujería: "me quitaron un mechón"

Una vez más, Isabella Ladera hizo una inesperada revelación en la que expuso cómo hace algún tiempo vivió un hecho con el que buscaban perjudicarla.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W ¿Luisa Fernanda W confirmó su tercer embarazo? Esto dijo la influencer

¿Cuál fue la sorpresiva revelación que hizo Isabella Ladera sobre su pasado?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida modelo acumula millones de seguidores, dio a conocer que en algún momento de su vida personas mal intencionadas quisieron hacerle “brujería”.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante rompió el silencio sobre los rumores de separación con Laura de León

Según lo relato la creadora de contenido, todo pasó de manera muy rápida y, en medio de un descuido, alguien le quitó un pedazo de su pelo.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

“Lit en un descuido mío (y no fue en ninguna peluquería) alguien me quitó un mechón de cabello”, escribió por medio de sus historias.

¿A Isabella Ladera le hicieron brujería? Esto dijo la venezolana

Aunque la venezolana recuerda esto como un episodio desafortunado, aprovechó su testimonio para reflexionar sobre cómo pese a las dificultades que en su momento atravesó, hoy la vida le sonríe mucho más.

Isabella Ladera hizo sorpresiva revelación sobre su pasado. Foto | Canal RCN.

“Igual salió mal y abrí mi salón pa’ recuperar mi cabello y el de todas las que vayan”, dijo Ladera para referirse al nuevo centro de belleza que hace pocas semanas abrió en Miami y al cual le ratificó su amor.

¿Isabella Ladera tiene un nuevo amor? Video levantó sospechas

Cabe señalar que, en los últimos días, salió a la luz un particular video levantó sospechas sobre la vida amorosa de Isabella, pues allí quedó registrada junto a Hugo García, un creador de contenido y deportista peruano con quien se le vio bastante cercana.

Isabella Ladera confesó que le hicieron brujería. Foto | Jason Koerner.

El momento en el que ambos fueron grabados ocurrió justamente durante la apertura de su salón de belleza, celebración en la que García hizo presencia.

Es importante mencionar que, hasta el momento Isabella Ladera no se ha pronunciado al respecto, por lo que todo corresponde a especulaciones y conclusiones que los mismos internautas han dado a partir de lo que se ha visto en redes.

Lo que sí es un hecho, es que la influencer se ha mostrado más enfocada que nunca en su proyectos personales, pues así lo ha dado a conocer en entrevistas en donde ha dejado claro que su prioridad es ella misma.