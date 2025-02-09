Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yana Karpova niega haberle ‘robado’ el novio a Melissa Gate, esto dijo

Yana Karpova decidió responderle de manera contundente a un seguidor que insinuó le "bajó" el novio a Melissa Gate.

Yana Karpova y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yana Karpova se sinceró sobre su relación con Marlon Solórzano. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yana Karpova llamó la atención en redes sociales luego de que decidiera referirse a su relación con Marlon Solórzanoy responder a una pregunta puntual que le hizo uno de sus seguidores.

¿Qué dijo Yana Karpova sobre su relación con Marlon Solórzano?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia últimamente se muestra muy activa, decidió hacer la dinámica de preguntas y respuestas, actividad en la que muchos se mostraron interesados en conocer más detalles de su vida, especialmente de su relación con Marlon.

Uno de los internautas no perdió la oportunidad para referirse a la cercanía que en su momento existió entre Solórzano y Melissa Gate y escribió lo siguiente: “Le bajaste el novio a Melissa por eso ya no son amiga”.

¿Yana Karpova “le quitó” el novio a Melissa? Esto respondió la rusa

Ante el tajante comentario, la modelo rusa decidió aclarar de una vez por todas esta situación y poner un alto a este tipo de insinuaciones.

“Ellos nunca salieron, ni hablaron fuera de la casa, nunca tenían comunicación, ni citas, ni relación, ¿ok?”, fue la contundente respuesta que dio la también creadora de contenido por medio de sus historias.

Con sus declaraciones, Karpova dejó claro que, contrario a lo que muchos aseguran, la realidad es que su compañera en el reality de convivencia nunca sostuvo un noviazgo con Marlon, por lo que, en ningún momento ella se involucró en la relación de alguien.

¿Cómo va la relación de Yana Karpova y Marlon Solórzano? La rusa se sinceró

En medio de la dinámica mencionada, Yana también se mostró abierta a hablar sobre cómo va su relación con el Solórzano, por lo que dio a conocer que en este momento ambos se encuentran en el proceso de construir una relación.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yana Karpova respondió tajantemente comentario de un seguidor. Foto | Canal RCN.

“Estoy aprendiendo cosas que le gustan a él y las cosas que no le gustan y vamos a ver qué es lo que va a pasar”, dijo la mujer que recientemente se estrenó como cantante.

Así mismo, la exhabitante de la casa más famosa del país, fue sincera al responderle a un seguidor que, en caso de que su pareja cometa una infidelidad, ella no está dispuesta a perdonarlo, pues aunque se considera una mujer respetuosa y tolerante, hay acciones que no son negociables

