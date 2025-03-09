Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Herrera recordó en 'Buen Día, Colombia' la despedida de David Sanín en MasterChef: "Es muy sensible"

Jorge Herrera recordó la reacción de David Sanín tras su salida de MasterChef y ser parte del elenco de ‘Betty la fea’.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jorge Herrera
Jorge Herrera habló de MasterChef en 'Buen Día, Colombia'. | Foto: Buen Día, Colombia

Jorge Herrera se ha posicionado como uno de los actores más destacados del país por su amplia trayectoria profesional, en especial, por el éxito que obtuvo al participar en la producción de ‘Yo soy Betty, la fea’, dándole vida al personaje de ‘Don Hermes’.

Además, el actor ha acaparado la atención mediática al ser parte de uno de los participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en la que adquirió gran acogida por parte de sus seguidores tras su gran desempeño en la cocina.

Jorge Herrera recordó su gran paso en la cocina de MasterChef

Este miércoles 3 de septiembre, Jorge Herrera es uno de los invitados especiales en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, en el que ha cautivado a todos los televidentes con su llegada, en especial por su reciente participación en MasterChef Celebrity.

Durante la entrevista, Jorge revivió varios de sus momentos en la cocina más famosa del país y, de igual modo, recordó la reacción que tuvo el comediante David Sanín, cuando abandonó la competencia, pues expresó las siguientes palabras:

“David es un hombre muy sensible. Con él cociné varias veces. Fue muy chévere cocinar con él, la verdad, a pesar de que en ocasiones había cierta rivalidad, estábamos preparados para todo. También, recuerdo cuando tuvimos diferencias al preparar tacos. Además, saber ese nivel de sensibilidad tan enorme de David cuando se despidió en el balcón, se me partió el corazón. Eso se volvió un virus de llanto”, añadió Jorge Herrera.

Jorge Herrera
¿Qué dijo Jorge Herrera sobre su paso en MasterChef? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Jorge Herrera manifestó que se sintió sumamente orgulloso por todos los conocimientos adquiridos en la cocina de MasterChef, en especial, por la gran orientación recibida por el jurado: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

¿Qué dijo Jorge Herrera al ser parte del elenco de ‘Betty la fea: la historia continúa’?

Recordemos que el pasado 15 de agosto se estrenó la nueva temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’ a través de la plataforma digital de Prime Video. Así también, Jorge Herrera ha sorprendido con su participación en la producción con el personaje de ‘Don Hermes’ y expresó las siguientes palabras:

Jorge Herrera
¿Cuál ha sido el reconocimiento que ha tenido Jorge Herrera? | Foto: Canal RCN

“Me divertí mucho con todo el proceso en ser parte del elenco de la producción. Además, la imaginación no tiene límite, entonces, he recibido muchos comentarios en redes sociales tras mi personaje de ‘Don Hermes’ y todos los cambios que ha tenido”, detalló el actor.

