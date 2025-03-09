Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así la mamá de Karina García demostró que quiere a Altafulla: "Por aquí los espero"

La mamá de Karina García sabe de Altafulla e incluso reveló lo que hace por el cantante barranquillero.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Altafulla
Así la mamá de Karina García demostró que quiere a Altafulla | Foto del Canal RCN.

Karina García tuvo una conversación vía celular con su mamá, quien vive en Estados Unidos. En medio de la charla, resonó el nombre de Altafulla y los seguidores no lo pasaron desapercibidamente.

¿Cómo es la relación de la mamá de Karina García con Altafulla?

La mamá de Karina García dejó saber que tiene el conocimiento de la relación de su hija con el cantante barranquillero. Entonces, la señora indicó que el lugar donde ella vive está disponible para el compañero sentimental de la influenciadora paisa.

"Igual aquí está la casa para ustedes, ay hasta Altafulla me dijo que tiene que conseguir un contrato de trabajo", expresó la mamá de Karina García.

Enseguida, la influenciadora le explicó a la mujer que le dio la vida que el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 se encuentra esperando la vida de trabajo para poder ir a Estados Unidos, pues el cantante tiene visa de turista, pero quiere abrirse camino en el territorio norteamericano.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla siguen juntos | Foto del Canal RCN

"Por aquí los espero, mami", recalcó la señora.

De hecho, la mamá de Karina indicó que, al parecer, ya les tiene una habitación disponible para cuando la visiten.

¿La mamá de Karina García ora por Altafulla?

Y es que quedó demostrado que la mamá de Karina está al tanto del avance de la relación de la modelo con el barranquillero, hasta el punto en el que recalcó que ora por ellos y por todos en general.

"Yo mucho, mami, los tengo en oración: a toda mi familia, a ustedes, a mi niño y hasta Altafulla también, que nunca me les vaya a pasar nada por Dios con tantas amigas y tantos altercados", expresó la mamá de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Altafulla, Karina García
La mamá de Karina ora por Altafulla | Foto del Canal RCN.

En adición, Karina aprovechó el mensaje de su mami sobre las amigas que le han fallado, así que la creadora de contenido manifestó que arriba de Dios no hay nadie, mientras que, le agradeció por orar por ella.

"Mi reina, usted sabe que arriba de Dios no vive nadie, yo no me preocupo por eso. O sea, dígame qué gano yo, obviamente cuando salen tantas cosas, que hablan de mí, lo único que hago es orar y aferrarme a Dios", finalizó Karina García.

