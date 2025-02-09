Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje

Shakira derrochó belleza natural en México, pues dejó ver su figura en la playa. "Guapísima", le escribieron.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Shakira
Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México | Foto Jorge Guerrero / AFP.

La estrella colombiana Shakira ha estado enamorando en México. Entre lo más reciente, aprovechó para visitar una de sus playas y tomarse fotos que son tendencia.

Shakira dejó ver la figura con la que cuenta a sus 48 años, de modo que sus fans e internautas expresaron que está intacta.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las fotos de Shakira a la orilla del mar en México?

Las instantáneas aparecieron en su perfil de Instagram, en el que supera los 93 millones de seguidores, luego de que la latina ha dado para ser mencionada por sus shows en Ciudad de México, en los que invitó a Belinda y Danna Paola.

Volviendo al tema de sus fotos en traje de playa, la intérprete de Antología utilizó un vestuario que parece de metal color rosa.

Shakira
Shakira se mantiene intacta | Foto Kevin Winter / Getty Images via AFP.

Shakira se contagió de las playas mexicanas, de modo que se ubicó en la orilla del mar y demostró que su belleza no es improvisada, pues con dos hijos y todo su naturalidad es notoria.

Artículos relacionados

"Salvajisima en una playa de México", es la descripción que la barranquillera les escribió a sus fotos.

Por su parte, los comentarios no se hicieron esperar, pues le llovieron halagos a la artista de talla mundial, varios de ellos como: "Eres lo máximo", "No le pasan los años", "Está guapísima", entre otros.

 

¿Cómo fue la presentación de Shakira junto a Belinda en México?

Como se había dicho al principio, en una de las presentaciones de Shakira en Ciudad de México sorprendió que invitó a Belinda. La dupla cantó el exitoso tema de Día de enero.

Tan pronto apareció Belinda en el escenario, el público se emocionó por completo. Sin embargo, hubo más debido a que cuando se terminó la presentación entre las cantantes, la mexicana se arrodilló demostrando el respeto y admiración que le tiene a la estrella colombiana.

Belinda
Belinda cantó 'Día de enero' con Shakira | Foto Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Artículos relacionados

Por su parte, Shakira asintió con el mismo acto de arrodillarse y las dos protagonizaron un momento que, por obvias razones, fue ovacionado por los asistentes al show.

Cabe añadir que la relación cercana, como si fuesen amigas, entre Shakira y Belinda venía dándose a conocer meses atrás.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Chilindrina Talento internacional

La Chilindrina sufre fuerte caída a sus 78 años y preocupa a seguidores

María Antonieta de las Nieves preocupa a todos sus seguidores tras sufrir una caída en un teatro de México.

Cazzu, Christian Nodal Cazzu

Cazzu destapó la tensión legal que llegó a tener con el abogado de Christian Nodal, ¿qué pasó?

Cazzu reveló que tuvo un amargo momento con el representante de Christian Nodal por su hija, Inti.

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Anahí reapareció en público y su aspecto físico generó preocupación en redes, provocando reacciones y preguntas entre sus fans.

Lo más superlike

Relaciones de pareja Salud

Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

De acuerdo con la psicoterapeuta de pareja, son cinco las acciones que no se deben tolerar para convivir.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón revela quién es su participante favorito en La casa de los famosos México

Anna Wintour Celebrities

Ella es Chloe Malle, la nueva directora de contenidos de Vogue y sucesora de Anna Wintour

Ivvy Queen con Karol G, Natti Natasha, Farina Talento internacional

Ivy Queen confiesa el proyecto fallido que tenía con Karol G, Natti Natasha y Farina

Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards Lady Gaga

Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje