Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje

La estrella colombiana Shakira ha estado enamorando en México. Entre lo más reciente, aprovechó para visitar una de sus playas y tomarse fotos que son tendencia.

Shakira dejó ver la figura con la que cuenta a sus 48 años, de modo que sus fans e internautas expresaron que está intacta.

¿Cuáles son las fotos de Shakira a la orilla del mar en México?

Las instantáneas aparecieron en su perfil de Instagram, en el que supera los 93 millones de seguidores, luego de que la latina ha dado para ser mencionada por sus shows en Ciudad de México, en los que invitó a Belinda y Danna Paola.

Volviendo al tema de sus fotos en traje de playa, la intérprete de Antología utilizó un vestuario que parece de metal color rosa.

Shakira se mantiene intacta | Foto Kevin Winter / Getty Images via AFP.

Shakira se contagió de las playas mexicanas, de modo que se ubicó en la orilla del mar y demostró que su belleza no es improvisada, pues con dos hijos y todo su naturalidad es notoria.

"Salvajisima en una playa de México", es la descripción que la barranquillera les escribió a sus fotos.

Por su parte, los comentarios no se hicieron esperar, pues le llovieron halagos a la artista de talla mundial, varios de ellos como: "Eres lo máximo", "No le pasan los años", "Está guapísima", entre otros.

¿Cómo fue la presentación de Shakira junto a Belinda en México?

Como se había dicho al principio, en una de las presentaciones de Shakira en Ciudad de México sorprendió que invitó a Belinda. La dupla cantó el exitoso tema de Día de enero.

Tan pronto apareció Belinda en el escenario, el público se emocionó por completo. Sin embargo, hubo más debido a que cuando se terminó la presentación entre las cantantes, la mexicana se arrodilló demostrando el respeto y admiración que le tiene a la estrella colombiana.

Belinda cantó 'Día de enero' con Shakira | Foto Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Por su parte, Shakira asintió con el mismo acto de arrodillarse y las dos protagonizaron un momento que, por obvias razones, fue ovacionado por los asistentes al show.

Cabe añadir que la relación cercana, como si fuesen amigas, entre Shakira y Belinda venía dándose a conocer meses atrás.