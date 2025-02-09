Cazzu destapó la tensión legal que llegó a tener con el abogado de Christian Nodal, ¿qué pasó?

La cantante argentina Julieta Cazzuchelli, más conocida en el escenario artístico como Cazzu, volvió a resonar al revelarse una situación que vivió junto al abogado de su ex, Christian Nodal, en relación con la custodia de su hija Inti.

¿Cuál fue el amargo momento que vivió Cazzu con el abogado de Christian Nodal?

Según el relato, el abogado del intérprete mexicano le realizó una advertencia a la rapera argentina vinculada al tema del permiso de viaje con Inti.

En otras palabras, la abogada de Cazzu y el representante de Nodal estaban mediando porque la cantante necesitaba un permiso para trasladarse con su hija.

"Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo", así lo expresó Cazuu en la propuesta de podcast 'Se regalan dudas'.

Entonces, la solicitud estaba enfocada en conseguir la autorización legal, ya sea de carácter definitivo o provisional, pero la contestación del abogado fue tajante.

Cazzu tuvo altercado con abogado de Christian Nodal | Foto Frazer Harrison / Getty Images via AFP.

Dejando a un lado a Christian Nodal, pues especificó que el altercado fue con su abogado, Cazzu dijo que el profesional mencionó que el cantante estaba enterado de la situación y, por ende, cuando quisiera el permiso lo podía revocar.

¿Por qué Cazuu sintió angustia?

La argentina indicó que sintió angustia, ya que llegó a tomar las palabras el representante de su excompañero sentimental como un álgido aviso.

“Contra esto no me da el corazón... Ustedes me ven aquí combativa; contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, contó Cazzu.

Pese a la experiencia que vivió, la artista no se fue hasta las instancias del tribunal, aunque sí detalló que se trató de algo que la marcó.

Además, se solidarizó con las mujeres que no pueden cuidar a sus hijos o no tienen los recursos para mantenerlos, catalogando al mundo como "devastador" para quienes carecen de privilegios.