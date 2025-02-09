Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje

Lady Gaga interpretará a 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2', un papel que Netflix presentó con gran expectativa entre los fans.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards
Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en la segunda entrega de la temporada de 'Merlina 2'. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

La segunda parte de la temporada dos de 'Merlina' en Netflix ya es más que un hecho y la plataforma sorprendió al anunciar en redes sociales que Lady Gaga dará vida a 'Rosaline Rotwood'.

¿Cómo será el personaje de Lady Gaga en la temporada 2 de 'Merlina'?

Netflix ha dejado ver un primer vistazo de cómo será 'Rosaline Rotwood', interpretada por la cantante estadounidense Lady Gaga, durante la segunda entrega de esta misteriosa serie que ha cautivado a millones de fans del mundo oscuro de la familia Addams.

Lady Gaga, cantante estadounidense en los Premios Oscar 2019
Lady Gaga dará vida a 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2'. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

A través de sus redes oficiales, Netflix mostró a la intérprete de 'Bad Romance' con una cabellera rubia platinada que hace juego con sus cejas, un semblante sombrío y acompañada de 'Dedos', el inseparable amigo de 'Merlina'.

La expectativa de lo que será su personaje, sin duda, generó emoción entre sus 'Little Monsters' quienes no dudan de su autenticidad para actuar.

¿Qué papel cumplirá Lady Gaga en 'Merlina 2' como 'Rosaline Rotwood'?

Aunque los productores de la serie solo dejaron ver un vistazo de su personaje, es evidente que 'Rosaline' será una figura clave en la historia que se seguirá desarrollando en la 'Academia Nunca Más'.

Todo podría indicar, que la artista, de 39 años, tendrá una cercanía con la protagonista y será fundamental para desenredar los misterios que rodean la vida de 'Merlina' y de sus amigos más cercanos.

¿En qué producciones ha actuado Lady Gaga anteriormente?

Lady Gaga no es ajena al mundo de la actuación. Además de su extraordinaria voz, ha mostrado una personalidad camaleónica que la ha llevado a brillar en series como 'American Horror Story' y en películas como 'Sin City: A Dame to Kill For' y 'A Star Is Born'.

Lady Gaga asiste al estreno en Los Ángeles de "Joker: Folie a Deux" de Warner Bros.
Lady Gaga sigue demostrando que es una estrella camaleónica. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Monica Schipper)

En esta última, su interpretación como 'Ally' le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz y el premio a Mejor Canción Original por 'Shallow'.

Y ahora, la cantante dará un nuevo giro a su carrera al integrarse al universo oscuro de 'Merlina 2', donde su llegada promete sacudir la trama y elevar aún más las expectativas de los fans de la serie.

