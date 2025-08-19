Tim Burton reveló detalles detrás de cámara de la segunda temporada de Merlina

Después del enorme impacto que tuvo en todo el mundo, Merlina regresa a Netflix con su segunda temporada.

¿Quién es el director de la segunda temporada de Merlina en Netflix?

La serie, que combina misterio y un estilo visual gótico muy particular, vuelve a estar bajo la dirección de Tim Burton, quien confesó algunos de los retos que enfrentó, los cambios que vemos en la trama y la importancia de trabajar junto a Jenna Ortega, la actriz que da vida a la protagonista.

Tim Burton, es conocido por películas como Beetlejuice, El joven manos de tijera y El cadáver de la novia, sorprendió a sus seguidores cuando decidió involucrarse en la producción de una historia televisiva centrada en la hija mayor de la familia Addams.

¿Cómo fue la experiencia de Tim Burton al dirigir la segunda temporada de Merlina en Netflix?

Desde el inicio, el director explicó que se sintió atraído por la forma en que este personaje ve el mundo y por la posibilidad de llevar esa visión a la pantalla.

En esta nueva temporada, asegura que el reto principal ha sido mantener la esencia de Merlina intacta, pese a las transformaciones propias de una narrativa que continúa temporada tras temporada.

Los actores que mantienen vivo el espíritu gótico de “Merlina” / (Foto de AFP)

Para él, la joven Addams es un personaje que rara vez cambia de actitud, pero que ofrece múltiples matices cuando se enfrenta a nuevas experiencias y relaciones dentro de la academia Nunca Más.

Uno de los puntos más comentados es la incorporación de nuevos rostros, entre los que se destaca Steve Buscemi, quien interpreta al nuevo director de la escuela.

¿Cuáles son los nuevos cambios y personajes que Tim Burton trae a la segunda temporada de Merlina en Netflix?

Tim Burton mencionó que siempre había querido volver a trabajar con él y que su presencia aporta frescura y un tono distinto a la historia, además, la serie introduce un nuevo arco narrativo con Pericles, el hermano menor de Merlina, interpretado por Isaac Ordonez.

El director adelantó que su llegada a Nunca Más genera tensiones divertidas, pues a Merlina no le agrada la idea de tener a un miembro de su familia en el mismo lugar que ella.

La temporada también profundiza en la dinámica familiar de los Addams, donde aparte de la relación entre Morticia y Merlina, ahora entra en juego la abuela, interpretada por Joanna Lumley, lo que permite explorar los conflictos entre generaciones.

¿Cómo define Tim Burton su experiencia dirigiendo a Jena Ortega en el rol de Merlina Addams?

En cuanto al trabajo con Jenna Ortega, el director se mostró entusiasmado y aseguró que desde el primer momento supo que era la actriz indicada, pues cree que esa conexión auténtica entre actriz y personaje es lo que mantiene la fuerza de la serie.

Tim Burton abre el detrás de cámaras de Merlina 2 y revela cómo evoluciona la historia en Netflix. (Foto: Lisa O'connor / AFP)

Finalmente, destacó el esfuerzo del equipo de diseño de producción, liderado por Mark Scruton, que trasladó las grabaciones, adaptando escenarios y locaciones para conservar la atmósfera oscura y extravagante que caracteriza al universo Addams.