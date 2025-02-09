Yina Calderón revela quién es su participante favorito en La casa de los famosos México

Yina Calderón se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a su polémica personalidad y, también, por compartir en sus videos en directo varios acontecimientos sobre las últimas novedades de las celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento.

Además, la influenciadora ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores al revelar recientemente que está visitando México, país donde reveló recientemente varios detalles sobre su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón compara La casa de los famosos Colombia con la de México: ¿qué dijo?

Es clave mencionar que Yina Calderón compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, varios acontecimientos acerca de su participación en La casa de los famosos Colombia, mediante una entrevista en el programa digital de Gerardo Escareño y expresó las siguientes palabras:

“Yo siento que la diferencia entre La casa de los famosos Colombia y la de México, es que nosotros tuvimos toda la intención de crear un reality. Le generamos a las personas sensaciones y emociones. Además, he visto en cápsulas con el programa de México, donde veo que no ha surgido mucha polémica”, añadió Yina.

Yina Calderón recuerda su paso en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Buen Día, Colombia

Cabe destacar que, en estos momentos, se está emitiendo una nueva temporada de La casa de los famosos México, donde varias celebridades internacionales han demostrado varios acontecimientos en el desarrollo del programa.

¿Cuál es el personaje favorito de Yina Calderón en La casa de los famosos México?

Durante la entrevista, Yina Calderón confesó que uno de los participantes que más le han gustado en La casa de los famosos México es El Abelito, quien se ha apoderado de las redes sociales por su buen sentido del humor.

Cabe destacar que, El Abelito se ha posicionado como uno de los creadores de contenido a nivel internacional más destacados, donde ha cautivado a miles de seguidores con su buen sentido del humor y la esencia que ha transmitido a lo largo del programa, convirtiéndose en uno de los participantes preferidos hasta el momento.