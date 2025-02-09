Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón revela quién es su participante favorito en La casa de los famosos México

Yina Calderón habló sobre La casa de los famosos México y dejó claro quién es su participante preferido.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yina Calderón
¿Qué comparación hizo Yina Calderón de Colombia y México? | Foto: Buen Día, Colombia

Yina Calderón se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a su polémica personalidad y, también, por compartir en sus videos en directo varios acontecimientos sobre las últimas novedades de las celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento.

Además, la influenciadora ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores al revelar recientemente que está visitando México, país donde reveló recientemente varios detalles sobre su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Yina Calderón compara La casa de los famosos Colombia con la de México: ¿qué dijo?

Es clave mencionar que Yina Calderón compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, varios acontecimientos acerca de su participación en La casa de los famosos Colombia, mediante una entrevista en el programa digital de Gerardo Escareño y expresó las siguientes palabras:

“Yo siento que la diferencia entre La casa de los famosos Colombia y la de México, es que nosotros tuvimos toda la intención de crear un reality. Le generamos a las personas sensaciones y emociones. Además, he visto en cápsulas con el programa de México, donde veo que no ha surgido mucha polémica”, añadió Yina.

Yina Calderón
Yina Calderón recuerda su paso en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Buen Día, Colombia

Artículos relacionados

Cabe destacar que, en estos momentos, se está emitiendo una nueva temporada de La casa de los famosos México, donde varias celebridades internacionales han demostrado varios acontecimientos en el desarrollo del programa.

¿Cuál es el personaje favorito de Yina Calderón en La casa de los famosos México?

Durante la entrevista, Yina Calderón confesó que uno de los participantes que más le han gustado en La casa de los famosos México es El Abelito, quien se ha apoderado de las redes sociales por su buen sentido del humor.

Cabe destacar que, El Abelito se ha posicionado como uno de los creadores de contenido a nivel internacional más destacados, donde ha cautivado a miles de seguidores con su buen sentido del humor y la esencia que ha transmitido a lo largo del programa, convirtiéndose en uno de los participantes preferidos hasta el momento.

Yina Calderón
¿Cuándo será el próximo enfrentamiento de Yina Calderó? | Foto: Buen Día, Colombia
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcas misteriosas en la piel y objetos que se movían solos… Lo que vivió el elenco de El Conjuro fuera del set. Viral

Así se vivieron escalofriantes sucesos paranormales durante el rodaje 'El Conjuro'

La saga de El Conjuro no solo asustó en pantalla, Vera Farmiga y parte del equipo vivieron experiencias paranormales fuera del set.

Karina García y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Manelyk González confirmó reencuentro con Karina García, ¿cuándo será?

En las últimas horas, Manelyk González causó expectativa en redes sociales al revelar detalles de su viaje a Colombia.

José Rodríguez y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. José Rodríguez

José reveló la curiosa razón por la que evita bañarse con Yaya: "no es normal"

A través de un video que circula en redes sociales, José Rodríguez no dudo en hablar de esta situación junto a Yaya Muñoz.

Lo más superlike

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8 Viral

Así se vivió la aparición de presencias paranormales en la vecindad de 'El Chavo del 8'

El Chavo del 8 marcó generaciones con humor y nostalgia, pero también dejó rumores inquietantes sobre sucesos paranormales en su rodaje.

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Relaciones de pareja Salud

Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

Shakira Shakira

Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje

Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards Lady Gaga

Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje