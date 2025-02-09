Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pipe Bueno causa revuelo con video y reacción de Luisa W sorprende: "Fingir que todo sigue igual"

Pipe Bueno enciende de nuevo las alarmas sobre su relación con Luisa Fernanda W tras publicar video con curioso mensaje.

Pipe Bueno sorprendió con video y lo asocian con Luisa Fernanda W
Pipe Bueno compartió mensaje curioso mensaje con Luisa Fernanda W. (Foto Canal RCN)

El cantante Pipe Bueno volvió a generar controversia en las últimas horas en redes sociales luego de publicar un video en el que dejó polémico mensaje de desamor.

¿Cuál fue el video de Pipe Bueno que causó revuelo en redes sociales?

El artista de música popular compartió un video en el que se mostraba cenando junto a Luisa Fernanda W, Dani Duke y otro influenciador.

De repente, el artista se ponía a cantar frente a la cámara con gran sentimiento una canción de despecho en la que hacía alusión a una relación que había caído en la monotonía y se había acabado el amor.

Dime qué prefieres, ¿qué te hable bonito y que siga fingiendo que te necesito? o que te confiese que desde hace tiempo no siento lo mismo. Si no te lo digo, sería egoísmo.

Pipe Bueno junto al video dejó un curioso mensaje en el que cuestionaba ese tipo de situaciones en una relación.

No sé qué es peor, si ya no querer a alguien o fingir que todo sigue igual en frente de todos.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W al video de Pipe Bueno?

En el video se ve a Luisa Fernanda W concentrada junto a Dani Duke y el hombre que las acompaña en lo que ven en el celular mientras Pipe canta de manera emotiva esta canción de su autoría.

Este video junto al mensaje que dejó el artista han provocado múltiples reacciones en las que muchos le indagaron al artista si ahora sí estaba pasando algo entre Luisa W y él.

No obstante, antes que volviera a generarse una ola de rumores, la creadora de contenido decidió reaccionar al video con varios corazones.

Luisa Fernanda y Pipe Bueno asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024.
Pipe Bueno vuelve a generar controversia con video junto a Luisa Fernanda W. (Foto Jason Koerner)

Cabe resaltar que semanas atrás Luisa W y Pipe Bueno fueron tendencia por una supuesta ruptura entre ellos que terminó siendo una estrategia de marketing.

Dani Duke reaccionó al video de Pipe Bueno y dejó curiosa confesión

La creadora de contenido Dani Duke aumentó la intriga de los internautas con su reacción al video de Pipe Bueno.

La influenciadora aseguró que ese día se habían enterado de un chisme que mejor dicho revolucionaría todo y que habría provocado la reacción de Pipe Bueno en el video.

Nadie sabe el chisme que teníamos en esa mesa, donde les contara de lo que nos enteramos no mejor dicho, ahí si es que arde el mundo.

Como era de esperarse esta reacción de Dani Duke ha generado opiniones divididas y muchos ya empiezan a dar sus hipótesis al respecto.

