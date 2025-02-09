Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ivy Queen confiesa el proyecto fallido que tenía con Karol G, Natti Natasha y Farina

Ivy Queen reveló las razones por las que no salió la colaboración con Karol G, Natti Natasha y Farina.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Ivvy Queen con Karol G, Natti Natasha, Farina
El fallido proyecto de Ivy Queen junto a Karol G, Cazzu, Natti Natasha y Farina | Foto AFP/Frederic J. Brown- Dia Dipasupil

La cantante Ivy Queen compartió detalles de cómo fue el proyecto fallido junto con Karol G, Natti Natasha y Farina.

¿Qué dijo Ivy Queen sobre el proyecto junto con Karol G?

La cantante ofreció una entrevista en el pódcast de Maiky Backstage donde reveló que hace varios años grabó una canción con otras artistas del género urbano, como Karol G, Natti Natasha, Farina y Cazzu. Pero, el proyecto nunca salió a la luz.

Ivy Queen aseguró que escribió esa canción para fomentar el género urbano y empoderar lo femenino. Por el momento, se dice que la canción nunca se publicó debido a las decisiones de las artistas involucradas.

"Yo hice una canción con mujeres cuando las mujeres no estaban en ese formato (de pedir porcentaje) y las junté todas y a mí me brincaron el concepto, me pararon el proyecto, los release no me los firmaron porque una batata de las que estaban incluidas se encargó de fermentar el odio y de decir que no le firmen el release a Ivy"

¿Cómo era la colaboración de Karol G, Natti Natasha y Farina?

En un principio, las artistas tenían en mente realizar un trabajo tipo documental, tanto así que era el proyecto ya tenía pietaje cuando iban llegando al estudio.

Además, recalcó que ella proviene de una época en la que las colaboraciones surgían de manera orgánica, sin tener intereses económicos o disputas por créditos.

"Iba a ser flow documental. Claro, porque yo quería que vieran cómo cada cual llegaba, cómo era nuestra relación”

¿Cómo es la relación de Ivvy Queen con Karol G, Natti Natasha y Farina?

Luego de la controversial entrevista, la puertorriqueña compartió que hoy en día no tiene relación con las demás artistas y que no le interesa tener algún vínculo de amistad.

“Hoy día ya con muchas de esas no hay relación, porque en este negocio se perdió la ética”

Ivy Queen
El proyecto fallido de Ivy Queen con demás artistas | Foto AFP/ Jason Koerner
