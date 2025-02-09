Raúl Ocampo rompió el silencio sobre el beneficio secreto que se ganó en MasterChef

El actor Raúl Ocampo tiene preocupados y 'locos' a sus compañeros de MasterChef Celebrity tras haberse ganado un beneficio que hasta el momento no se ha revelado en la competencia.

¿Qué teorías tienen los participantes de MasterChef Celebrity sobre el beneficio de Raúl Ocampo?

El equipo digital del Canal RCN le indagó a los participantes de MasterChef Celebrity sobre cuál creían que era el beneficio que había dentro del sobre dorado que Claudia Bahamón le entregó a Raúl Ocampo.

Los participantes se tomaron con humor en su mayoría el curioso beneficio que tenía el actor y otros se mostraron preocupados por el poder que podría tener Raúl frente a ellos.

La actriz Patty Grisales aseguró de manera irónica que dentro del sobre estaba el nombre de Valentina o Valeria para que el actor se definiera por alguna de las dos.

Violeta Bergonzi por su parte aseguró que el beneficio era sacar a alguno de sus compañeros de la competencia.

No obstante, algunos otros participantes se decantaron por cosas como viajes, mandar a alguien a eliminación, sacar a alguien de la competencia, Salvación o un pin de inmundiad.

Raúl Ocampo se llevó 'cachete' de Jorge Rausch y sobre secreto en MasterChef. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo a las teorías de sus compañeros?

Estas teorías e hipótesis de sus compañeros llegaron hasta el mismo Raúl, quien no dudó en reaccionar y revelarles algo a los televidentes de MasterChef.

Hola, de pronto está viendo que mis compañeros están intrigados por saber qué hay en este sobre.

El actor les confesó a los internautas y televidentes que les iba a dar una primicia, al revelarles de qué trataba su beneficio.

Les voy a dar una primicia, en el programa dije que era algo 'chimbibueno', no es para nada chimbo, es solo bueno, pero quiero que se mat*n la cabeza.

¿Cuál fue el beneficio que se ganó Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity?

Raúl Ocampo se llevó este misterioso beneficio en el reto del 27 de agosto cuando sorprendió a los tres jurados de MasterChef Celebrity con el que se ganó hasta 'cachete' de Jorge Raushc.

Claudia Bahamón fue la encargada de revelarle el beneficio al actor tras ganarse el reto de ese día con la condición que no podía hacer ningún gesto.

En su momento el actor aseguró que el beneficio no era bueno en términos generales por lo que desde ahí sembró la intriga en sus compañeros.