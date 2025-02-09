José reveló la curiosa razón por la que evita bañarse con Yaya: "no es normal"

Recientemente, Yaya Muñozy José Rodríguez, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, capturaron la atención de sus seguidores luego de que hicieran sorpresiva revelación mientras ambos se encontraban en la duch4.

¿Por qué José Rodríguez no se baña junto a Yaya Muñoz? Esta es la razón

Y es que, a través de redes sociales empezó a circular el video en el que José, en un momento de sinceridad, dio a conocer la razón por la que la mayoría de las veces prefiere bañarse solo y no es compañía de su novia.

“Nunca me invita a bañarme con él, a ducharme con él porque a él le gusta tener la ducha para él solo”, señaló Yaya durante la grabación. Él, por su parte, intenta no exponerla pensando en evitar posibles comentarios por parte de los internautas.

Sin embargo, ella misma se encarga de hablar sin tapujos y dar a conocer el por qué de esta situación.

José Rodríguez confesó por qué prefiere bañarse solo. Foto | Canal RCN.

“Tanta bobada, de vez en cuando uno pues hace pis en la ducha, entonces a él eso le molesta”, dijo la creadora de contenido dejando ver que en realidad no tiene ningún problema en revelar este tipo de 1ntim1dades que suceden en pareja.

¿Cuál es la curiosa razón por la que José Rodríguez prefiera bañarse solo y no con Yaya Muñoz?

A raíz de la confesión de Muñoz, José reiteró con un tono de humor que su novia lo 0rin4, lo cual considera que no es algo normal, comentario que desató risas entre ambos y que llevó a Yaya a intentar taparle la boca para que no continuara.

La razón por la que José Rodríguez no se baña con Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, este divertido episodio de la pareja dividió opiniones entre sus seguidores, quienes, por un lado, tomaron con gracia la revelación de José y otros, en cambio, consideraron que hacer esto en la ducha es algo antihigiénico.

“Yo marco territorio también”, “Lluvia dorada jaja”, “Pero si eso es tan normal en las parejas”, “Nunca se debe orinar en la ducha”, “Eso no se hace qué falta de respeto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo que sí es un hecho, es que este tipo de situaciones deja en evidencia la confianza que existe entre la pareja, pues sí algo han demostrado a lo largo de estos meses que llevan de relación, es su química y conexión desde el primer momento.