Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

José reveló la curiosa razón por la que evita bañarse con Yaya: "no es normal"

A través de un video que circula en redes sociales, José Rodríguez no dudo en hablar de esta situación junto a Yaya Muñoz.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
José Rodríguez y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
José Rodríguez reveló la razón por la que no se baña con Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

Recientemente, Yaya Muñozy José Rodríguez, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, capturaron la atención de sus seguidores luego de que hicieran sorpresiva revelación mientras ambos se encontraban en la duch4.

Artículos relacionados

¿Por qué José Rodríguez no se baña junto a Yaya Muñoz? Esta es la razón

Y es que, a través de redes sociales empezó a circular el video en el que José, en un momento de sinceridad, dio a conocer la razón por la que la mayoría de las veces prefiere bañarse solo y no es compañía de su novia.

Artículos relacionados

“Nunca me invita a bañarme con él, a ducharme con él porque a él le gusta tener la ducha para él solo”, señaló Yaya durante la grabación. Él, por su parte, intenta no exponerla pensando en evitar posibles comentarios por parte de los internautas.

Artículos relacionados

Sin embargo, ella misma se encarga de hablar sin tapujos y dar a conocer el por qué de esta situación.

José Rodríguez y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
José Rodríguez confesó por qué prefiere bañarse solo. Foto | Canal RCN.

“Tanta bobada, de vez en cuando uno pues hace pis en la ducha, entonces a él eso le molesta”, dijo la creadora de contenido dejando ver que en realidad no tiene ningún problema en revelar este tipo de 1ntim1dades que suceden en pareja.

¿Cuál es la curiosa razón por la que José Rodríguez prefiera bañarse solo y no con Yaya Muñoz?

A raíz de la confesión de Muñoz, José reiteró con un tono de humor que su novia lo 0rin4, lo cual considera que no es algo normal, comentario que desató risas entre ambos y que llevó a Yaya a intentar taparle la boca para que no continuara.

José Rodríguez y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que José Rodríguez no se baña con Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, este divertido episodio de la pareja dividió opiniones entre sus seguidores, quienes, por un lado, tomaron con gracia la revelación de José y otros, en cambio, consideraron que hacer esto en la ducha es algo antihigiénico.

“Yo marco territorio también”, “Lluvia dorada jaja”, “Pero si eso es tan normal en las parejas”, “Nunca se debe orinar en la ducha”, “Eso no se hace qué falta de respeto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo que sí es un hecho, es que este tipo de situaciones deja en evidencia la confianza que existe entre la pareja, pues sí algo han demostrado a lo largo de estos meses que llevan de relación, es su química y conexión desde el primer momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Manelyk González confirmó reencuentro con Karina García, ¿cuándo será?

En las últimas horas, Manelyk González causó expectativa en redes sociales al revelar detalles de su viaje a Colombia.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón revela quién es su participante favorito en La casa de los famosos México

Yina Calderón habló sobre La casa de los famosos México y dejó claro quién es su participante preferido.

Karola durante entrevista en Buen día Colombia - Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

Karola se autoproclamó reina y arremetió contra Melissa Gate: "atrevida"

En las últimas horas, Karola, amiga de Emiro Navarro hizo fuertes declaraciones en contra de Melissa Gate.

Lo más superlike

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8 Viral

Así se vivió la aparición de presencias paranormales en la vecindad de 'El Chavo del 8'

El Chavo del 8 marcó generaciones con humor y nostalgia, pero también dejó rumores inquietantes sobre sucesos paranormales en su rodaje.

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Relaciones de pareja Salud

Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

Shakira Shakira

Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje

Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards Lady Gaga

Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje