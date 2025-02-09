Luisa Fernanda W reveló cómo maneja los pensamientos negativos
La influenciadora Luisa Fernanda W contó cómo maneja los pensamientos intrusivos.
La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales cómo maneja sus pensamientos intrusivos.
¿Qué son pensamientos intrusivos?
Son ideas o imágenes que llegan a la mente de las personas de manera repentina que no suelen ser deseados, pues por lo general generan incomodidad o angustia.
En muchas ocasiones pueden ser exageraciones de la realidad y recurrentes, provocando malestar.
¿Cómo maneja Luisa Fernanda sus pensamientos intrusivos?
La creadora de contenido reveló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, un video en el que dio a conocer cómo maneja este tipo de pensamientos ofreciendo sus tips al respecto.
Esos son los pasos que suele hacer Luisa Fernanda W:
- Reconocer: "Me digo a mí misma 'Luisa no son realidad, son solo pensamientos'.
Respirar: hacer inhalaciones profundas.
- Redirigir la atención: hacer cosas simples como escribir, darle foco a realizar otras actividades.
- Cuestionar: preguntarse si esos pensamientos sirven de algo y sino desecharlos.
Cortar el ciclo: comunicarse con Dios.
¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de Luisa Fernanda W sobre los pensamientos intrusivos?
Tras sus declaraciones en redes sociales varios internautas reaccionaron a su publicación y la llenaron de elogios por sus palabras y consejos, agradeciendo por compartir su conocimiento al respecto.
Por ahora, Luisa Fernanda W sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido sobre tips de belleza, outftis, maternidad con sus dos hijos Máximo y Domenic, su relación con el cantante Pipe Bueno, viajes y su nueva vida en México, país al que se fue a vivir hace algunas semanas con su familia.
Asimismo, sigue enfocada en ser imagen de algunas marcas y en nuevos proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus admiradores.
Por su parte, ha hecho caso omiso a las recientes críticas que recibió de varios internautas tras hacer una campaña para una marca, donde hizo creer que estaría pasando por una crisis con el artista de música popular y muchos llegaron a pensar que estarían en proceso de separación.