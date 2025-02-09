Luisa Fernanda W reveló cómo maneja los pensamientos negativos

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales cómo maneja sus pensamientos intrusivos.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Qué son pensamientos intrusivos?

Son ideas o imágenes que llegan a la mente de las personas de manera repentina que no suelen ser deseados, pues por lo general generan incomodidad o angustia.

En muchas ocasiones pueden ser exageraciones de la realidad y recurrentes, provocando malestar.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante genera dudas sobre rumores de ruptura con Laura de León tras mensaje en redes

¿Cómo maneja Luisa Fernanda sus pensamientos intrusivos?

La creadora de contenido reveló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, un video en el que dio a conocer cómo maneja este tipo de pensamientos ofreciendo sus tips al respecto.

Esos son los pasos que suele hacer Luisa Fernanda W:

Reconocer: "Me digo a mí misma 'Luisa no son realidad, son solo pensamientos'.

Respirar: hacer inhalaciones profundas.

"Me digo a mí misma 'Luisa no son realidad, son solo pensamientos'. Respirar: hacer inhalaciones profundas. Redirigir la atención: hacer cosas simples como escribir, darle foco a realizar otras actividades.

hacer cosas simples como escribir, darle foco a realizar otras actividades. Cuestionar: preguntarse si esos pensamientos sirven de algo y sino desecharlos.

Cortar el ciclo: comunicarse con Dios.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de Luisa Fernanda W sobre los pensamientos intrusivos?

Tras sus declaraciones en redes sociales varios internautas reaccionaron a su publicación y la llenaron de elogios por sus palabras y consejos, agradeciendo por compartir su conocimiento al respecto.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio respondió a críticas por no arreglar la casa de su abuela

Por ahora, Luisa Fernanda W sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido sobre tips de belleza, outftis, maternidad con sus dos hijos Máximo y Domenic, su relación con el cantante Pipe Bueno, viajes y su nueva vida en México, país al que se fue a vivir hace algunas semanas con su familia.

Asimismo, sigue enfocada en ser imagen de algunas marcas y en nuevos proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus admiradores.

Por su parte, ha hecho caso omiso a las recientes críticas que recibió de varios internautas tras hacer una campaña para una marca, donde hizo creer que estaría pasando por una crisis con el artista de música popular y muchos llegaron a pensar que estarían en proceso de separación.