Karol G se mostró emocionada momentos antes de su show en la NFL en Brasil

Así se mostró Karol G un día antes de su presentación para el medio tiempo en la NFL en Brasil.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G previo a su show en Brasil
Karol G ansiosa por su show en la NFL/AFP: Amy Sussman

La cantante Karol Greveló a sus millones de fanáticos lo feliz que está de poder presentarse en el show de medio tiempo del primer partido de la NFL, que se llevará a cabo en Brasil.

¿Cómo se mostró Karol G antes de su show en la NFL en Brasil?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde el estadio luciendo ropa muy cómoda y señalando lo ansiosa que está y cuánto desea que sea la hora de presentarse.

Karol G en Brasil

En la grabación se ve caminando por el campus hablándole a su camarógrafo en portugués y detallando lo feliz que se siente y la energía tan especial que hay en el lugar.

"Ya quiero que sea mañana familia. ¿Quién más siente la energía?", escribió sobre la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y felicitaciones por los logros que sigue obteniendo en su carrera musical, además de seguir dejando en alto el nombre de Colombia.

Otros no dudaron en destacar lo mucho que están a la expectativa de su presentación, pues esperan verla pronto en el show principal del medio tiempo del Super Bowl.

Karol G en Brasil para la NFL

Cabe destacar que, la artista también mostró que sus bailarines están bastantes felices y han estado trabajado mucho para ofrecer el mejor show en este importante evento deportivo.

Es importante mencionar que, la paisa ha estado desde hace varios días en ensayos desde la tierra de la samba.

¿Cuándo y a qué hora se presentará Karol G en la NFL en Brasil?

La Bichota se estará presentando en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil junto a Ana Castela y Kamasi Washington en el show del medio del partido de la NFL a las 6:00 p.m., hora Colombia.

Por ahora, la cantante también continúa en la promoción y preparación de lo que la gira de su más reciente álbum "Tropicoqueta", con el que ha tenido gran impacto en las diferentes plataformas streaming de música.

