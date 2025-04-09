Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La IA reveló quién sería el noveno eliminado de MasterChef Celebrity 2025

La IA lanzó inesperada respuesta acerca de quién se podría ir en la eliminación de MasterChef Celebrity. La competencia está reñida.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Caterin Escobar, Pichingo, Patty Grisales, Alejandra Ávila
La IA reveló quién sería el noveno eliminado de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Una nueva eliminación se aproxima en MasterChef Celebrity, 10 años, se trata de una de las despedidas más competidas, ya que las celebridades que se encuentran el riesgo han destacado culinariamente en el Canal RCN.

Tras un reto de salvación, en el que Violeta Bergonzi y Nicolás Montero aseguraron una semana más en MasterChef, se dio una sorpresa adicional porque resulta que el actor Raúl Ocampo tenía un sobre que decidió usar.

Entonces, Raúl utilizó la ventaja, la cual fue la posibilidad de quitarle el delantal negro a una de las celebridades en riesgo de eliminación. Entonces, el actor salvó a su colega Ricardo Vesga.

Como resultado, quienes se van a enfrentar en la nueva eliminación de MasterChef Celebrity son: Patty Grisales, Pichingo, Caterin Escobar y Alejandra Ávila.

Raúl Ocampo, Ricardo Vesga
Raúl Ocampo salvó a Ricardo Vesga de la novena eliminación | Foto del Canal RCN.

Las especulaciones de quién podría convertirse en el noveno eliminado de la competencia de cocina del Canal RCN son muchas. Por ende, se le preguntó a la inteligencia artificial (IA) quién será el participante que se despedirá de la cocina más importante del mundo.

¿Quién será el noveno eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años?, según la IA

De acuerdo con la IA, cada participante tiene falencias para esta eliminación; a Patricia, las emociones no le han jugado a favor; Pichingo, pocas veces se ha enfrentado a la realidad de la eliminación; Caterin Escobar y Alejandra Ávila, han tenido fallas en las técnicas de cocina.

Así las cosas, la IA determina que la principal candidata que probablemente sería eliminada de MasterChef Celebrity es Patricia Grisales, pues su estado emocional vulnerable podría representar una desventaja en este tipo de retos donde se requiere alta presión y técnica.

Patty Grisales
Patty Grisales podría ser la eliminada de MasterChef, según la IA.

Sin embargo, la herramienta tecnológica hizo más análisis en torno a las otras celebridades al determinar lo siguiente:

  • Pichingo será eliminado si vuelve a recibir críticas fuertes o desapruebas técnicas persistentes.
  • Caterin y Alejandra son menos probables de ser eliminadas según el rendimiento actual; sin embargo, la competencia puede cambiar rápido.

 

No te pierdas el capítulo de la novena eliminación de MasterChef Celebrity descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.

