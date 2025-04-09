Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así son los verdaderos rostros de las representantes de Miss Universe Colombia sin nada de maquillaje

Las 29 representantes de Miss Universe Colombia, el reality, expusieron sus caras al natural y dividieron opiniones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Miss Universe Colombia, el reality
Así son los verdaderos rostros de las representantes de Miss Universe Colombia sin nada de maquillaje | Foto el Canal RCN.

El formato de Miss Universe Colombia, el reality, generó distintas reacciones en su estreno, el pasado sábado 30 de agosto, día en el que se eligieron a las 29 representantes oficiales de la competencia transmitida por el Canal RCN.

¿Qué ha pasado en Miss Universe Colombia, el reality?

Las candidatas desfilaron y respondieron una pregunta, mientras que, los jurados, la exreinas de belleza Andrea Tovar y Valerie Domínguez, al igual que el diseñador de modas Hernán Zajar, elegían la que se quedaba y la que salía del reality.

Precisamente, luego de dicha selección, empezó la verdadera competencia. Esto porque a las mujeres que aspiran ser Colombia ante el mundo les tocó desmaquillarse y mostrarse así a nivel nacional.

Miss Universe Colombia, el reality
Jurado de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Las emociones hicieron eco, pues el maquillaje funciona como una herramienta para potencializar la belleza, de modo que hubo mujeres que lloraron al tener que quitárselo. Sin embargo, no hubo ninguna que no mostrara su rostro al natural.

En efecto, ya desmaquilladas, la prueba consistió en tomarse fotografías: una con el rostro maquillado y la otra con el rostro totalmente lavado. Esto permitió ubicar a las participantes de Miss Universe Colombia, el reality, en la tabla de posiciones.

¿Cómo se ven todas las representantes de Miss Universe Colombia, el reality, sin maquillaje?

Aunque los rostros al natural se transmitieron en el primer capítulo, es el momento en el que los seguidores e internautas hablan al respecto. Algunas representantes son favoritas, mientras que, otras fueron criticadas.

Sea lo que sea, vale la pena ver las fotografías con y sin maquillaje de las mujeres de cada departamento de Colombia, de modo que en Canal RCN se compartió la recopilación de todas las instantáneas y los comentarios no se hicieron esperar.

Así es como se ven los rostros de las representantes sin una gota de maquillaje:

Comentarios de todo tipo provocaron las fotografías con y sin maquillaje. Las opiniones se encuentra dividas porque hay quienes no aprueban la diversidad de rostros, pero, del otro lado de la balanza, aplauden que la inclusión haga parte del reality presentado por Claudia Bahamón, así que solo queda esperar a los próximos capítulos y pruebas que los componen cada fin de semana.

Miss Universe Colombia, el reality
Algunas representantes de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

